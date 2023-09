Lady D, il maglione con la pecora nera battuto all’asta più di 1 milione di dollari

New York, 14 settembre 2023 - Oltre un milione di dollari per il maglione di Lady Diana con la pecora nera, indossato quando era ancora Diana Spencer. Il cimelio, indossato dalla principessa del Galles quando era la giovanissima fidanzata al principe Carlo è stato battuto all'asta per un valore venti volte la stima di partenza.

Il famoso pullover rosso, con le maniche a sbuffo, e un gregge di pecore bianche tra cui spunta una tutta nera, è stato venduto, senza contare i diritti di asta, per un milione 143 mila dollari durante un'asta online dedicata a una serie di "icone della moda".