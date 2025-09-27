L’addio a Christian. Sanremo e fotoromanzi, il sorriso degli anni ’80

Il nome d’arte glielo suggerì Mina. Perché Gaetano Cristiano Rossi era troppo lungo e cacofonico. Meglio quel “Christian” con cui il cantante, portato via ieri al Policlinico di Milano da un’emorragia cerebrale all’età di 82 anni, avrebbe spadroneggiato in classifica per buona parte degli anni Ottanta, grazie anche a sei Festival di Sanremo e al terzo posto nel 1984 di Cara, rimasto il suo più grande successo assieme a Daniela.

L’allure romantica del personaggio che Christian-Cristiano si portava incollato addosso e il suo modo affettato di stare sulla scena spinse alcuni a definirlo la risposta italiana a Julio Iglesias. Azzardo giustificato, legato ai trionfi discografici, ma anche a una biografia simile: Iglesias portiere del Real Madrid fermato da un incidente, Christian terzino a Palermo e Mantova costretto a lasciare il calcio per un’aritmia.

Nato a Palermo il giorno dell’armistizio, l’8 settembre 1943, si trasferì con la famiglia a Milano per seguire il padre poliziotto. Qui trovò la sua strada: vinse il concorso “Voci Nuove”, firmò il primo contratto discografico e nel 1970 trionfò al Festivalbar giovani con Firmamento, brano di Luciano Beretta e Claudio Cavallaro scritto per Mina. L’avvio di una carriera che si sarebbe poi proiettata pure nel mondo dei fotoromanzi, del musical (Caino e Abele di Tony Cucchiara), apprezzata dopo l’esibizione del 1980 davanti a Giovanni Paolo II, che gli valse l’appellativo di “Cantante del Papa” pure negli ambienti religiosi.

Il resto l’avrebbero fatto le canzoni di grandi autori come Bruno Lauzi, Mogol, Cristiano Malgioglio, Maurizio Fabrizio e, appunto, quei cinque Sanremo che lo videro all’Ariston nel 1982 con Un’altra vita un altro amore, nel 1983 con Abbracciami amore mio, nel 1984 con Cara, nel 1985 con Notte serena, nel 1987 con Aria e musica e nel ’90, al Palafiori di Arma di Taggia, con Amore.

In mezzo, tournée in Australia, Jugoslavia, Sud Africa, Grecia e Stati Uniti, pure palchi prestigiosi come il Madison Square Garden Theater di New York. Quel sorriso da rotocalco stampato in volto che non era riuscito a togliergli Lucio Battisti, quando nel 1970 gli suggerì di lavorare sulla propria immagine dandosi un po’ ai flash, l’avrebbe accompagnato pure nei momenti difficili.

Come la controversa fine del chiacchieratissimo matrimonio con Dora Moroni, ancora in ripresa dopo lo spaventoso incidente d’auto con Corrado che nel 1978 aveva posto fine alla sua carriera di showgirl. Nozze celebrate nell’86, allietate dalla nascita del figlio Alfredo nell’87, e naufragate dieci anni dopo tra accuse di tradimenti e maltrattamenti, finiti poi, a riconciliazione avvenuta, nel testo di quella Paradiso e Inferno incisa assieme nel 2017.