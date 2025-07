L’acuto di Bocelli fra lirica e pop. E arriva un album di sue “rarità“

LAJATICO (Pisa)

Come tutti gli anni per Andrea Bocelli è arrivato il tempo di riaccendere le stelle sul Teatro del Silenzio di Lajatico, che festeggia i suoi vent’anni. Un tremolante scintillio come quello dei sogni inseguiti da lui e i suoi ospiti tra quelle balze polverose in cerca della bellezza annidata nelle arie della lirica e nelle promesse della canzone popolare che, dopo la parata di celebrità piovuta un anno fa in questo riarso angolo di Toscana per festeggiare i suoi trent’anni di carriera, ha visto martedì in scena pure Placido Domingo e la Clara di Diamanti grezzi con cui il Tenorissimo s’è pure immerso nelle suggestioni elvisiane di Can’t help falling in love.

"Se per Clara è stata la prima volta, Placido è quasi un habitué del Teatro del Silenzio, dove ha diretto l’orchestra nella Cavallera rusticana, ma anche duettato con me ed altri" racconta Andrea che ha condiviso con l’amico Au fond du temple saint da I pescatori di perle di Georges Bizet e una tonante versione di Granada. "Per noi è sempre un grande onore accogliere una leggenda vivente come lui".

Martedì avrebbe potuto esserci pure J.Lo, rimasta però a Viareggio per un servizio fotografico prima di volarsene in Turchia dove ieri sera l’aspettava ad Antalya l’ennesima replica di quel Up All Night Live portato lunedì a Lucca. Poco male, comunque. "Sul palco del Teatro del Silenzio siamo tornati alla formula classica, simile a quella dei concerti che faccio solitamente in giro per il mondo, con una prima parte esclusivamente operistica e una seconda d’impatto, diciamo così, più popolare" spiega Andrea, che nella replica di sabato avrà al fianco Brian May. "Il chitarrista dei Queen è una persona preziosa, rara, mossa da una straordinaria gentilezza d’animo" dice il padrone di casa. "L’anno scorso – prosegue – ho dovuto studiare a fondo con lui Who wants to live forever visto che quel classico è una canzone acutissima che mi portava fino al re naturale. E anche la Too much love will kill you che eseguiremo dopodomani ho dovuto prepararla bene".

Sul lato lirica in grande spolvero il giovane soprano armeno Juliana Grigoryan, al Teatro del Silenzio per la prima volta, a suo agio tanto nella Non m’inganno… ella scende del Trovatore che nel Brindisi della Traviata (con Domingo a dirigere l’Orchestra Regionale Toscana al posto del titolare Carlo Bernini). In scena pure il mezzosoprano Giada Venturini e Gianluca Failla, baritono uscito dalle masterclass dell’Andrea Bocelli Foundation. Ai piedi della incombente maschera umana scolpita da Igor Mitoraj per un allestimento della Manon Lescaut e poi donata al Teatro del Silenzio, uno spazio di riguardo se l’è ritagliato la violinista moldavo-rumena Rusanda Panfili sugli scudi nel Libertango di Astor Piazzolla.

Ma in questa lunga settimana della famiglia Bocelli al Teatro del Silenzio stasera è la volta di Matteo, protagonista di una serata tutta sua con ospiti Sanah e Gianluca Grignani. Proprio con “Grigna” Bocelli jr. ha condiviso nel suo imminente album Falling in love, in uscita il 12 settembre, una versione spagnola de La mia storia tra le dita, la canzone oggetto nei giorni scorsi di una polemica via social del cantautore milanese con Laura Pausini che ne ha fatta una sua versione (sempre in spagnolo) in uscita proprio il 12 settembre.

Visto che le autorizzazioni all’incisione dei propri pezzi le concede l’autore, grande confusione sotto al cielo. Ma in autunno dovrebbe arrivare pure Rarities, album in cui Andrea Bocelli, come evocato dal titolo (al momento provvisorio), raccoglie canzoni conservate finora nel cassetto.

"Ci sono tanti brani molto belli che, per una ragione o per un’altra, non ho mai pubblicato" ammette Bocelli. "Alcuni che avevo da parte solo in forma di provini o poco più. Fra questi uno intitolato Lentamente che mi commuove ogni volta un po’ per la capacità avuta dagli autori di entrare nei sentimenti che mi legavano al babbo".