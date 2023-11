L’accendino Bic compie 50 anni. E con Ez Reach... dita al sicuro

di Egidio Scala

L’accendino BIC® compie 50 anni. Questo piccolo oggetto è ormai indispensabile nella vita di tutti i giorni: che si tratti di accendere le candeline su una torta, un fornello o un camino, è un compagno inseparabile non solo quando si cerca la praticità, ma anche nei momenti più speciali, diventandone parte integrante. Per BIC® la qualità è una priorità: grazie ai suoi processi produttivi altamente tecnologici e completamente automatizzati, l’azienda è in grado di produrre accendini in serie mantenendo standard molto elevati.

Inoltre, prima di lasciare l’impianto di produzione, ogni accendino BIC® viene sottoposto a più di 50 controlli durante tutto il processo produttivo. BIC® ha appositamente progettato e sviluppato attrezzature tecniche all’avanguardia, tra cui telecamere digitali in grado di misurare con estrema precisione caratteristiche quali l’altezza della fiamma, la stabilità e lo spegnimento. Tutti gli accendini tascabili BIC® soddisfano o superano gli standard di sicurezza internazionali, come la resistenza alle alte temperature, l’altezza massima della fiamma, la resistenza alle cadute.

La novità è rappresentata da BIC EZ Reach™ . Con questo prodotto BIC® continua il suo impegno nel portare semplicità e gioia ai consumatori, offrendo loro una soluzione intelligente per illuminare luoghi difficili da raggiungere senza bruciarsi le dita. Dall’accensione di una candela per una cena romantica al barbecue, BIC® EZ Reach™ è l’alleato perfetto per accendere le emozioni nei momenti più speciali.

Questo accendino combina il design dell’iconico accendino tascabile BIC® e dell’accendino multiuso BIC® a più lunga gittata, diventando lo strumento migliore per accendere le fiamme ovunque ci si trovi, in tutta sicurezza, grazie alla bacchetta da 3,5 cm. Inoltre, utilizza quattro volte meno plastica e il 30% in meno di imballaggi e riduce le emissioni di carbonio del 66% rispetto all’accendino multiuso normale e più grande (stima interna BIC).

Da settembre la pluripremiata campagna dedicata a BIC® EZ Reach™ è arrivata anche in Italia dopo l’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti. Snoop Dogg, icona del mondo dello spettacolo, e Martha Stewart, nota per la sua innovazione nel settore del lifestyle, hanno unito le forze con BIC® per presentare BIC® EZ ReachTM, l’accendino multiuso che accende le emozioni nei momenti più speciali.