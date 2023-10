Laboratori per i più piccoli al Villaggio di Babbo Natale Viridea di Rho e Arese

Rho, 4 novembre 2023 – Un’occasione per far vivere l’atmosfera natalizia ai bambini lontano dalla frenesia che il periodo porta con sé la offre la catena di garden center Viridea, che torna a proporre nelle serre sparse per la Lombardia un nuovo ciclo di eventi gratuiti per bambini a tema invernale: “I cristalli di neve del villaggio di Babbo Natale”. Impegnati in una divertente attività ludico scientifica, i più piccoli (età consigliata: dai 4 ai 10 anni) avranno l’occasione di scoprire alcuni affascinanti segreti della natura, sui cristalli della neve e del ghiaccio.

Il percorso si ispira alla magica atmosfera del villaggio di Babbo Natale dove tutto è avvolto da un soffice manto bianco e scintillante: è la neve, con i suoi cristalli dalle molteplici forme e sfaccettature. Al termine dell’attività, i bambini potranno portare a casa il proprio piccolo cristallo, per osservarlo crescere giorno dopo giorno.

Gli eventi sono completamente gratuiti e non è richiesta l'iscrizione. Si terranno nelle diverse sedi dei Garden Center Viridea sempre dalle 14.30 alle 18.00, secondo questo calendario. Si parte sabato 4 novembre in provincia di Milano ai Viridea Garden Center di Rho e Arese. Sempre nel milanese sabato 2 dicembre tocca ai garden di Cusago e Rodano. Sabato 9 dicembre, invece, sarà la volta dei centri di San Martino Siccomario e Montebello della Battaglia in provincia di Pavia. Infine l'appuntamento per sabato 16 dicembre è al Viridea Garden Center Castenedolo (Brescia).