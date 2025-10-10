La ’Wule Symphony. Orchestra’: sul palco. Placido Domingo

Placido Domingo sul palco del Conservatorio domenica alle 20.30 con la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal maestro Shi Wule. L’evento è organizzato dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina Sean White. Il sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace.

Lo spettacolo è un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen. Il concerto è diviso in tre parti, si apre con un omaggio all’incontro tra culture, attraverso brani sinfonici simbolo della tradizione musicale orientale e occidentale, come l’Ouverture per la Festa di Primavera, la Suite La ragazza dai capelli bianchi, Il barbiere di Siviglia, España Cañí, Capriccio italiano. La serata prosegue con la Wule Symphony Orchestra che si esibirà in una performance di danza e musica. L’evento si concluderà con una pratica di meditazione vocale. Al termine della serata Plácido Domingo riceverà il ’2025 Wule World Peace Culture Award’.

L’intero concerto si svolge in un’atmosfera di serenità e solennità, in cui ogni nota e movimento sono espressione naturale del mondo interiore dei maestri Zen. Il Maestro Chan Shi Wule, nato nella provincia cinese dello Shanxi, riconosciuto come il primo monaco Chan di Asia, Africa ed Europa e come Maestro contemporaneo di arte Chan, ha fondato l’Orchestra Sinfonica Wule (WSO). Ingresso con prenotazione, donazione libera.