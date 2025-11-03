La voce di PPP con la musica di Morricone

La voce di Pier Paolo Pasolini e la musica di Ennio Morricone: ieri, nel cinquantenario della morte del poeta, la casa editrice e discografica SZ Sugar ha pubblicato su tutte le principali piattaforme digitali la prima registrazione assoluta di Musica per una fine, melologo nato dall’incontro tra il grande musicista e l’intellettuale tra i maggiori del Novecento.

Composto da Morricone nel 1998, il lavoro è concepito per coro a quattro voci miste, orchestra e nastro magnetico con la voce registrata di Pasolini. Al centro della composizione vi è Gli Italiani, testo affidato da Pasolini a Morricone e recitato dal poeta. Mai eseguita né diffusa prima, l’opera rappresenta un documento artistico e storico di grande valore, dove la parola e il suono si fondono in una tensione lirica e civile. La registrazione, realizzata nel Teatro Verdi di Firenze, vede protagonisti l’Orchestra della Toscana e il Coro Harmonia Cantata diretti da Raffaele Puccianti, con la collaborazione di K-array, azienda toscana di sistemi audio professionali.

Lo scorso aprile, il lavoro è stato anche al centro della “SZ Sugar – miart commission 2025“, progetto multidisciplinare triennale che lega miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Fiera Milano, e SZ Sugar. La partitura del brano è stata interpretata visivamente dall’artista Mario Airò con l’opera Una rosa per Morricone e Pasolini, presentata in anteprima durante miart 2025.

Sempre ieri sono usciti anche l’album di Stefano Pilia Pasolini. Cronologia di un delitto politico, colonna sonora pubblicata in digitale dell’omonimo documentario di Paolo Fiore Angelini nonché Il Vangelo secondo Pier Paolo, la nuova canzone dei Têtes de Bois di Andrea Satta, omaggio musicale e poetico che intreccia memoria, visione e geografia affettiva.