La voce del sogno americano: Bennett, l’ultimo crooner

Era l’ultimo grande crooner americano, dopo la scomparsa di Frank Sinatra e Dean Martin, una sorta di custode della più raffinata classica canzone popolare Usa rappresentata da Cole Porter, Gershwin, Duke Ellington, Rodgers e Hammerstein: Tony Bennett è morto ieri a 96 anni. Nato a New York il 3 agosto 1926 da una famiglia di origini italiane (Podàrgoni, vicino a Reggio Calabria), Anthony Benedetto (il suo vero nome) soffriva dal 2016 del morbo di Alzheimer, ma aveva continuato a esibirsi e registrare dischi; la sua ultima esibizione pubblica fu nell’agosto del 2021, quando apparve con Lady Gaga (con Tony nella foto) al Radio City Music Hall nel concerto One Last Time. La carriera di oltre 70 anni di Bennett si può dire leggandaria per longevità e numeri: centinaia e centinaia di concerti e dischi, 20 Grammy vinti, successi indimenticabili come The Way You Look Tonight, Body and Soul e (I Left My Heart) In San Francisco, duetti superstar non solo con Gaga, ma con la Franklin e Sinatra.