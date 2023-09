‘La voce che hai dentro’, la fiction di Massimo Ranieri: trama, cast e puntate. “Di nuovo sul set dopo 20 anni”

Roma, 11 settembre 2023 – Massimo Ranieri torna in tv con una “fiction giallo-rosa”. Sono passati vent’anni dall’ultima serie tv che lo hanno visto protagonista (‘Storia di guerra e d'amicizia’ nel 2002) e ora l’istrionico artista 72enne torna sotto i riflettori con ‘La voce che hai dentro’, la nuova fiction di Canale 5. Non solo sarà il protagonista della storia – Michele Ferrara, un produttore discografico, accusato ingiustamente di aver ucciso il padre – ma anche in veste di ideatore della miniserie.

Otto episodi per quattro puntate in prima serata sulla rete ammiraglia della Fininvest, a partire da giovedì 14 settembre 2023. “Felice di essere tornato sul set dopo 20 anni”. Ecco cosa c’è da sapere.

“Questa fiction mi piace proprio tanto. È giallo-rosa, come amo definirla: c'è il rosa della famiglia, ma anche il giallo di questo uomo, Michele, che lo vediamo uscire dal carcere dopo avere scontato 10 anni di galera per l'assassinio di suo padre. Ciò che vuole ardentemente fare è ricucire, rimettere insieme i cocci di questo vaso che si è rotto”, ha raccontato a Verissimo Massimo Ranieri che, prendendo in prestito una citazione di Totò, si definisce “un operaio dello spettacolo”.

Cantante, attore e showman, Ranieri ha all’attivo una lunga carriera costellata di successi. "So fare solo questo, ho pagato e continuo a pagare in affetti e in amore”, ha rivelato l’artista. Successi, ma anche rimpianti. “Soli non si sta bene. Ti manca un'anima accanto, una persona che ti dà un consiglio, che ti dà una carezza, che ti accoglie quando rientri a casa. Io mi sono ritrovato per anni a parlare con il muro. Me le facevo da solo le domande. Queste sono le cose che si pagano”.

La trama ruota tutta intorno al personaggio di Michele Ferrara, condannato ingiustamente per l'omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Dopo aver scontato 10 anni di prigione, Michele torna in libertà. E qui inizia la storia.

La sua prima preoccupazione è tornare nella casa discografica di famiglia, che versa in gravi difficoltà economiche. La Parthenope sta per essere venduta contro la sua volontà. Michele cerca di opporsi, ma ha tutta la famiglia contro. Il figlio maggiore Raffaele vuole cominciare una nuova vita a Milano e il secondogenito Antonio ha bisogno di soldi perché deve pagare dei debiti di gioco. Anche la moglie Maria vuole voltare pagina: ha intenzione di divorziare per risposarsi.

Solo la figlia più piccola sta dalla parte di Michele. Virtuosa del pianoforte, Anna è decisa a tutto per dimostrare l'innocenza del padre. Nessuno però conosce il segreto più importante: Michele sta male, ma nasconde a tutti il proprio stato di salute per salvare la Parthenope. Deciso a provare ogni strada per rilanciare l’azienda, partecipa con la sua casa discografica ad un contest canoro: per questo si mette a caccia di un nuovo talento da lanciare. E crede di averlo individuato in una giovane e sfuggente Regina, talentuosa e complicata trapper. Ma, come ogni storia che si rispetti, c’è anche il ‘cattivo’: l’antagonista Gaetano Russo, che punta a strappare la casa discografica al suo rivale.

Il cast della miniserie ‘La voce che hai dentro’ vede protagonista Massimo Ranieri, nel ruolo di Michele Ferrara. Al suo fianco Maria Pia Calzone, che interpreta Anna, la moglie avvocato di Michele. I tre figli sono interpretati da Michele Rosiello (il primogenito Michele), Erasmo Genzini (Antonio) e Giulia D'Aloia nei panni della figlia più piccola, Anna, virtuosa del pianoforte. A dare il volto alla trapper Regina è la cantante La Niña. Mentre Gianfranco Gallo è il volto dello spietato antagonista di Michele, Gaetano Russo.

La fiction è ambientata a Napoli, città natale di Massimo Ranieri. “Ho avuto l'opportunità di starci per tre mesi, è diventata una città bellissima, solare, piena di vita. Napoli è viva”, ha detto recentemente l’attore.

Quattro prime serate dirette da Eros Puglielli (Sono Lillo, 2022) e prodotta da Lucky Red in collaborazione con Film Commission Regione Campania e RTI. L’idea della miniserie è nata dieci anni fa, mentre Ranieri faceva dei provini a caccia di giovani talenti. La prima puntata andrà in onda giovedì 14 settembre alle 21.21 su Canale 5. L’ultima puntata è prevista il 5 ottobre 2023. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

.