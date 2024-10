La vita sulla Luna. Finestra sull’avvenire

Un’idea innovativa e originale che animerà gli spazi di Mercanteinfiera Autunno è la collaterale ’Shoot for the moon: come abiteremo il nostro satellite’, messa a punto con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea ESA. Fotografie, disegni, materiali avvenieristici presenteranno il lavoro di frontiera di uomini e donne impegnati a percorrere "quel millimetro in più verso l’ignoto", come scrive Tommaso Ghidini in ’Homo Caelestis’. Numerosi gli eventi e le interazioni con il pubblico, tra cui ricordiamo domani alle 14.30 (Pad. 4 - Stand A35) il talk ’Tutta colpa dell’allunaggio di Apollo 11 (e non solo). Benefici, sfide e impatto sull’umanità dell’impresa lunare’, con Marco Bastoni, Pasquale D’Anna e alle 16 l’incontro con Tommaso Ghidini (Esa) in dialogo con il giornalista Rai Luca Ponzi.