La ’Vita Nova’ di chef Mollica. Un ’Atto’ d’amore per la tavola

Ci sono luoghi che restano indelebili nel cuore di chi li ha vissuti. E ci sono momenti che segnano la differenza tra presenza ed esperienza. Infine ci sono le persone. Capaci con un’alchimia di trasformare l’esperienza in emozione. Vito Mollica ha un sorriso radiante, caldo. Lo chef incede con affetto verso gli ospiti, introducendoli nella sua ’casa’ del gusto. E se la cucina significa sapori autentici, estro e convivialità, egli riassume tali valori (e molti altri) nella sua incomparabile accoglienza.

Siamo nel cuore del Rinascimento fiorentino. Palazzo Portinari Salviati è la location d’eccezione di ATTO di Vito Mollica (1 stella Michelin), Salotto Portinari Bar & Bistrot, Eye Cocktail Bar e Sala Beatrice (www.attodivitomollica.com), quattro outlet ristorativi dello chef lucano, ospitati nelle due corti interne dello storico edificio di via del Corso, appartenuto a Folco Portinari (padre di Beatrice, musa di Dante Alighieri) e poi diventato la dimora di Cosimo I dei Medici.

La ’Vita Nova’ di chef Mollica è tutta vissuta anima e cuore in questi quattro ambienti distinti con altrettante anime che si affiancano e si alternano, completandosi, per dare vita a un percorso multisensoriale, che si anima dall’alba fino a tarda sera.

L’ospitalità per Mollica non è fatta solo di una carta eccelsa in tema di ricercatezza di ricette e di prodotti, ma anche di tempo dedicato all’ospite che si sente coccolato da ogni membro dello staff, giovane, dinamico, professionale. La tavola fa rima con stagionalità con piatti di impronta tradizionale ma dal piglio internazionale, sempre realizzati con materie prime eccezionali. La proposta viene curata dallo chef insieme al Food & Beverage Manager David Bonissone e ai due restaurant chef Rosario Bernardo e Paolo Acunto.

È la stessa brigata e lo stesso staff, che accompagna Mollica e che include Denis Giuliani e Lorenzo Baroni come responsabili di Salotto Portinari Bar & Bistrot, Mark Ignatov e Davide Altobelli in qualità di responsabili di ATTO, Clizia Zuin come sommelier ed Elena Visconti come Event Manager.

Informale ma di classe Salotto Portinari è il luogo ideale per un pranzo d’affari o una cena romantica. Sul desco acciughe di San Filippo con burrata e carciofi sott’olio; crudo di tonno e ricciola, cipollina marinata e salsa agli agrumi; culatello di Zibello Antica Corte Pallavicina con melone e cantalupo; il famoso cavatello cacio e pepe con gambero rosso e calamaretti – biglietto da visita dello chef – e vitello tonnato con peperone pequillo.

Diego Casali