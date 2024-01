La vetrina globale di Calligaris è ora in via Turati a Milano . Ovunque il restyling del brand

Calligaris, azienda storica del settore arredamento e design Made in Italy, parte del gruppo Orbital Design Collective, apre le porte di un nuovo spazio milanese, il flagship store di via Turati 7. Per assecondare sempre di più le esigenze del mercato, confermando la capacità di adattamento alle continue evoluzioni nel settore, ha intrapreso un percorso di restyling per i suoi punti vendita che ha avuto inizio proprio dallo store meneghino, meta vibrante e iconica del design che si pone come esempio su cui allineare l’identità estetica di tutti gli spazi nazionali e internazionali.

Progettato da lualdimeraldi studio e gestito da Mo.1950, si estende per 200 mq e trasmette un’esperienza immersiva nei valori portanti del brand: artigianalità, innovazione, tecnologia e flessibilità accompagnata da know-how e tradizione. L’area espositiva insiste su tre vetrine e si articola su tre livelli collegati da una scala scenografica rivestita in legno, elemento protagonista e iconico per Calligaris che da sempre interpreta questo materiale primordiale in chiave contemporanea.

Piano terra e soppalco ospitano le novità di prodotto organizzate in ambienti Living e Dining; tra questi emergono il divano Ginza rivestito in tessuto Venice color mattone abbinato al set di tavolini Mashroom e al tappeto Curved, oltre al tavolo Breeze, iconico elemento di design creato per il centenario.

A rappresentare il profondo legame tra la natura e l’uomo sono gli arredi dell’inedita Capsule Col-lection: i tavoli in legno massello Cartesio e Dogma e le sedute Sweel e Holy Fab narrano la stessa filosofia garantendo il massimo confort. La zona living del piano terra è contraddistinta dal divano Wave color Caffè abbinato alla madia Lake e alla poltrona Rio. Per concludere, un angolo dining formato dall’iconica seduta Adel in versione paglia di vienna accostata al tavolo Abrey.

Il progetto si sviluppa anche al piano interrato dove è presente un’esposizione dei più rappresentativi tavoli di Calligaris abbinati a diversi modelli di sedute. I tavoli ancora oggi rispecchiano l’identità del brand. Il Flagship vuole comunque essere uno spazio altamente flessibile, in grado di rinnovarsi periodicamente.