La versione di Saviano: "Coraggio? No, incoscienza. La mia opposizione è senza paracadute"

di Marcella

Cocchi

Perché il raccontare è un atto di resistenza?

"Non tutti i racconti lo sono. È resistenza provare a smontare la propaganda". Di certo, lo è nell’intento dello scrittore Roberto Saviano, oggi a Carpi (Modena), per l’incontro La scelta del coraggio. Racconto dunque resisto.

Saviano, lei che ha fatto della testimonianza una parte importante della sua esistenza, di che cosa ha più paura?

"Col senno del poi non mi definirei un uomo coraggioso, ma incosciente. Mi sono caricato sulle spalle, da giovanissimo, un racconto complicato, quello del segmento economico delle organizzazioni criminali, dinamiche, il cui funzionamento non era noto fuori dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Non avevo alcun paracadute. Poi ho deciso di oppormi alle speculazioni politiche sui migranti. Certe battaglie, se vuoi farle in sicurezza, non devi farle da solo. La paura? Chiunque fa il mio lavoro più di tutto teme la delegittimazione, soprattutto quando i metodi sono questi: non ti rispondo sui temi, ti demolisco come persona".

Quando è morto Matteo Messina Denaro, il boss che si è portato i segreti nella tomba, che cosa ha pensato: che cosa avrebbe voluto sapere da lui?

"Messina Denaro era un uomo di Cosa Nostra, era un capo, da lui gli inquirenti hanno saputo tutto ciò che potevano aspettarsi di sapere".

Le radici dell’omertà, che per esempio hanno consentito a Messina Denaro di vivere nella sua terra da latitante per tanti anni, sono cambiate rispetto al passato?

"Sono sempre le stesse: necessità e paura. Ti ribelli se sei libero, denunci se la strada che intraprendi è sicura".

Se, come diceva Giovanni Falcone, esser coraggiosi vuol dire convivere con le proprie paure, c’è un modo in cui lo Stato può chiedere ai cittadini di esserlo per la collettività?

"Se chiede e non dà, se non offre servizi e occupazione, lo Stato non ha alcuna legittimazione e non può chiedere nulla ai cittadini. Ci sono zone del nostro paese in cui lo Stato non c’è. Fa capolino con sporadiche operazioni di polizia, ma sono interventi che di strutturale non hanno nulla. Stato è soprattutto scuola, ospedali, presidi territoriali, centri sportivi, biblioteche, luoghi di socialità in cui si impara a vivere nel rispetto di tutti".

Quando Giorgia Meloni è andata a Caivano lei ha commentato che era la “fine”. Don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo al Parco Verde, ha detto: “Caro Roberto, di diagnosi ne abbiamo piene le tasche, ma la terapia”? Risposta?

"Chi vive in aree disagiate conosce la malattia del territorio e sa anche qual è la cura. E la cura non è mai la militarizzazione. Ho detto “fine” perché se credi di aver trovato la cura, ma la cura non è quella giusta, tutto è destinato a ripetersi. Maddalena Oliva ha scritto sul Fatto Quotidiano un reportage interessantissimo su Caivano; cita il rapporto del 2016 dell’ex Garante regionale per l’Infanzia: “Su 45 comuni campani sono emersi 155 casi di abusi su minori e 42 incesti, quasi tutti nel rione Salicelle di Afragola, Parco Verde di Caivano e Madonnelle di Acerra”".

Questo ci dice che non è un caso isolato. E poi che cosa?

"Se si riflette su cosa abbia portato il governo e i media a rivolgere la loro attenzione a Caivano (stupro di gruppo ai danni di due bimbe), il rapporto dell’ex Garante regionale per l’Infanzia assume un’importanza nodale. E non ci si spiega come sia possibile averlo ignorato per così tanto tempo. Anche il termine “prevenzione” mi convince poco. C’è bisogno di responsabilità, di presa in carico e di cura".

Come spiega la violenza, senza alcuna empatia per il dolore e per le vittime, di giovani, addirittura di minorenni?

"Il territorio non ha reagito unicamente senza empatia. La notizia positiva, quella che racconta chi fisicamente – e non solo virtualmente – si stringe attorno alle vittime, chi presta assistenza, chi propone percorsi alternativi alla strada non è considerata notizia. Fa notizia il suo opposto. Questo è un problema enorme con cui i media dovrebbero fare i conti, perché descrivono una realtà dedita al “cattivismo” e fa sentire isolato chi la pensa e agisce diversamente (che viene definito, in maniera spregiativa, “buonista”)".

Non vorrà sostenere che i buonisti sono silenziati?

"La cosiddetta maggioranza silenziosa è silenziosa perché non le si dà voce. Dopo lo stupro di Caivano non ho letto intervista a chi gestisce le associazioni che da decenni tolgono ragazze e ragazzi dalle strade nelle aree disagiate della periferia di Napoli e dei comuni limitrofi. Gli operatori del Mammut di Scampia avrebbero tanto da raccontare, così come chi anima il Gridas, Chi rom e chi no. Qualcuno si è premurato di ascoltare la testimonianza degli operatori dei Punti Luce che Save the Children ha attivato da anni a Barra, a Chiaiano, alla Sanità? Abbiamo un racconto assolutamente unidimensionale. Il cortocircuito è questo: l’informazione e la politica populista pretendono dall’arte (libri, serie tv e film) ciò che loro dovrebbero fare ma non fanno. E questa scorciatoia crea danni".

Non è stanco di sentirsi dire che è lei la vera opposizione?

"Qui c’è un malinteso. Io faccio opposizione, come faceva Michela Murgia, alle politiche migratorie messe in campo dall’Italia. Da Minniti a Di Maio, da Meloni a Salvini a Piantedosi. Non è una banale opposizione a una parte politica, ma a una deriva che danneggia tutti".

La Rai, che in luglio bloccò il suo programma Insider, già registrato, nonostante migliaia di firme di proteste, è sempre più contestata per certe esclusioni. Trova sia censura?

"Nel famoso codice etico, citato a sproposito da tutti e letto credo da pochi, la parola che viene ripetuta più spesso è questa: pluralismo".

Cosa farà da grande? Ha mai pensato alla politica?

"L’Italia è il paese felice in cui si ritiene che a 44 anni una persona debba ancora crescere. Sono adulto da molto tempo, scrivere un libro, ricevere minacce, essere sottoposto a un programma di protezione, cambiare a 26 anni radicalmente la tua vita – per quanto abbiano cercato di buttarla in barzelletta – non è uno scherzo. Sono uno scrittore, mi occupo di temi politici come accade a chi fa letteratura. Ma non sono un politico, né mai lo sarò. E questa libertà la pago a caro prezzo. Mezzo governo mi ha querelato. A parti inverse loro avrebbero opposto l’immunità parlamentare. Io non godo di alcuna protezione, e voglio essere libero, anche di testimoniare questa sproporzione".

Dopo aver fatto parte della famiglia queer di Murgia, come definirebbe il senso di famiglia in cui si identifica?

"Famiglia dovrebbe essere un volano, non una gabbia. La famiglia queer di Michela ha provato e proverà a essere questo".