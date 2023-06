La vergogna che cambia (in meglio) il mondo

di Chiara Di Clemente

Si vergogna di vergognarsi della povertà della madre il piccolo Jacques de Il primo uomo di Camus; arrivato a Parigi si vergogna dei propri abiti che considerava, sbagliando, eleganti il provinciale Lucien de Rubenprè, nelle Illusioni perdute di Balzac; il Lord Jim di Conrad si vergogna di aver abbandonato la nave che pensava stesse affondando; si vergogna della “puzza“ di pulito della candeggina usata per lavarsi le mani Annie Ernaux, e quando muore "come un cane!" K., nel Processo di Kafka, "è come se la vergogna gli dovesse sopravvivere".

"Nessuno dice “Che senso di colpa“. Perché il senso di colpa ha sempre un soggetto, è indissociabile dall’esperienza di un individuo colto dall’angoscia: io mi sento in colpa. “Che vergogna“ è un’altra cosa: un fluido spesso e denso che riempie l’intero spazio. Una condizione oggettiva che non dipende da un sentimento o da un giudizio soggettivo. Mi cade addosso come un macigno. Checché io ne pensi la vergogna è un fatto in sé. Il mio eventuale sconforto sarà l’effetto, il risultato di una situazione oggettivamente umiliante".

Inizia così il saggio di Frédréric Gros La vergogna è un sentimento rivoluzionario, uscito in Italia con Nottetempo, indagine su quello che l’autore – filosofo e curatore dell’opera di Foucault – definisce "il sentimento centrale della nostra epoca". "Non si grida più all’ingiustizia, all’arbitrio, all’ineguaglianza. Si grida alla vergogna", scrive Gros, citando come ultimi esempi la vergogna suscitata nei molestatori dalle accuse del MeToo, la militanza del flight shame (l’allarme per l’uso inquinante degli aerei), o del digital shame, specchio opposto e complementare del cyberbullismo che può arrivare non solo alla distruzione – eterna – della e-reputation, ma sotto il nome di bodyshaming raggruppa pratiche online di discriminazione, insulto, sexting, revenge porn, legate all’umiliazione del corpo, per lo più – come sempre – delle donne.

Gros indaga la vergogna nella filosofia, nella società, nella letteratura, nella psicoanalisi e qui le cose si fanno particolarmente interessanti: per provare vergogna non è necessario trovarsi – come dice Sartre – davanti a un pubblico, perché quel pubblico può essere la nostra mente. "L’Io – riflette Gros – è formato da altri che non costituiscono nemmeno un gruppo compatto ma un insieme di frammenti (genitori, amici, colleghi ecc) nei quali scintillano le diverse facce del mio io. L’Io, lungi dal formare un nucleo compatto, un’identità conchiusa, è popolato da fantasmi, tirato da ogni parte, un sé diviso".

È per questo che, nella più completa solitudine, mi vergogno di fronte al mio tribunale morale; mi vergogno se fallisco dinnanzi alle mie fantasie di onnipotenza; mi vergogno se fallisco dinnanzi alle aspettative che credo che gli altri (genitori, capi, proiezioni genitoriali o desideri indotti dall’industria) abbiano su di me.

Quando interagisco con l’esterno ho provato vergogna nei secoli dei secoli e continuo a vergognarmi se sono in uno stato di povertà, di infamia morale, di sporcizia fisica; se tradisco la rispettabilità della famiglia; se appartengo a una razza, a un sesso, a una classe ritenuta inferiore dal “dominatore“, perché il disprezzo sociale – tramite l’umiliazione o la riduzione a stereotipo – è un efficacissimo sistema di oppressione. Da vittima di uno stupro – "il solo crimine che scatena un’indagine sulla moralità della vittima" – o di un incesto, esistono due, ataviche, solidissime fabbriche di vergogna ad hoc: "La prima – scrive Gros – è l’effetto di un consenso socialmente costruito dal dispositivo fallocratico; la seconda è il prodotto di un silenzio serbato dalla famiglia".

È possibile uscire da questa condizione? Diogene, san Francesco, Gandhi – nota Gros – sono riusciti a ribaltarla, "facendo della povertà un principio di vergogna per la ricchezza". Ma vi è un’ultima figura della vergogna che sopravanza tutte le altre ed è quella di cui parla Primo Levi: "Un’altra vergogna più vasta, la vergogna del mondo", di far parte della stessa specie dei carnefici, dei persecutori, dei criminali; di chi ha ucciso e sterminato i più deboli, di chi ha trasformato la sua dimora in una gigantesca discarica.

Ed è da questa vergogna che, secondo Gros, possiamo ripartire. "La vergogna è un sentimento rivoluzionario, scrive Marx, e poi prosegue: “E se davvero un’intera nazione si vergognasse sarebbe come un leone che si china per spiccare il balzo“". Perché "la vergogna, oscillazione dolorosa tra tristezza e rabbia, conosce un duplice destino: il destino buio e freddo che sfigura, conducendo a una solitaria rassegnazione, il destino bruciante che trasfigura, anima le rabbie collettive". Esortandoci, senza sensi di colpa, al cambiamento.