La vera Sissi. Donna inquieta e indipendente

È una delle donne più famose di tutti i tempi. Protagonista nell’immaginario di una vita da fiaba tra carrozze dorate, gioielli, balli a corte. Elisabetta d’Austria, in realtà, era molto altro: donna indipendente, in contrasto con le convenzioni della sua epoca. A raccontarla in scena è Federica Luna Vincenti, che torna a recitare in teatro con Sissi l’Imperatrice, testo scritto e diretto da Roberto Cavosi, di cui è anche produttrice con la Goldenart insieme agli Stabili di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia, in prima assoluta sabato e domenica a Città di Castello e poi in tournée fino ad aprile (tappe anche a Firenze, Milano, Bolzano, Trieste, Lecce).

Anoressica, in eterno lutto per la morte di due dei suoi figli, Sissi cercava di esorcizzare il dolore attraverso estenuanti sedute ginniche, con l’infinita cura del corpo e della pettinatura. "A renderla così contemporanea ed epicamente shakespeariana è la capacità di utilizzare consapevolmente il privilegio come strumento di denuncia", dice Vincenti, che è affiancata da un cast che rispecchia la multietnicità dell’Impero asburgico, con Milutin Dapcevic, Ira Nohemi Fronten (nei panni dell’attrice che Elisabetta assoldò per vivere una vita sessuale con suo marito), Claudia A. Marsicano e Miana Merisi.