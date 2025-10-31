La ’Venere’ di Savignano. La scultura del Paleolitico torna a casa dopo cent’anni

di Stefano Marchetti

Nel 1925, durante gli scavi per la costruzione di una stalla a Savignano sul Panaro, nel Modenese, l’agricoltore Olindo Zambelli vide spuntare dal terreno quello che sembrava un sasso di forma alquanto strana. E, osservandolo meglio, si rese conto che quella non era una pietra qualunque, ma una piccola scultura, una statuetta dalle forme femminili: superficie lavorata, curve morbide e generose, e un fascino tutto particolare fra sensualità e mistero.

Quel ‘sasso’ si rivelò essere un importantissimo reperto preistorico, una ’Venere’, una scultura risalente al Paleolitico superiore, circa 30mila anni fa. La Venere di Savignano venne acquistata dall’artista Giuseppe Graziosi che ne aveva compreso il valore e poi la donò al Regio Museo nazionale preistorico di Roma, fondato da Luigi Pigorini (oggi Museo delle Civiltà). E nella capitale ha continuato ad essere custodita, tutelata e coccolata.

A cento anni dal suo fortuito ritrovamento, la Venere ha voluto tornare a casa, almeno per qualche settimana, ed è protagonista della mostra ’Una donna senza tempo’, a cura di Paolo Boccuccia e Federica Zabotti, allestita fino al 1° marzo 2026 al Museo della Venere e dell’Elefante di Savignano che per l’occasione ha inaugurato un nuovo allestimento con l’utilizzo di dispositivi digitali e multimediali. "La visita al museo - spiega il sindaco Enrico Tagliavini - consente di immergersi in una storia millenaria alla scoperta della grande famiglia delle ‘Veneri’ proprie dell’arte scultorea paleolitica, ma anche di collegarsi al presente, data l’influenza che ancora esercitano nell’immaginario, come simboli di cultura nel mondo".

Alta circa 22 centimetri, 585 grammi di peso, la Venere di Savignano fu creata da una scaglia di serpentino, una roccia dell’Appennino modenese: fu scolpita e levigata, addirittura lucidata e immersa in un bagno d’ocra. Arriva dalle profondità del tempo e, pur se passano gli anni, la sua capacità di incuriosirci e interrogarci è sempre immutata.

Al museo di Savignano è possibile ammirare anche un altro ‘testimone’ della preistoria, nientemeno che un elefante. Sono i resti di una femmina antenata della specie dei Mammut che comparve in Europa alla fine del Pliocene: l’elefante di Savignano (che secondo gli esperti morì a circa 60 anni di età) visse nel territorio modenese circa due milioni di anni fa, e le sue ossa furono ritrovate casualmente nel 1980 sulle rive del fiume Panaro. Per farci fare un viaggio nel tempo. Il museo della Venere e dell’elefante di Savignano sul Panaro è aperto ogni sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30: negli altri giorni su prenotazione al numero 335.8134285.