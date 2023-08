La Venere degli Stranci, Napoli pronta a rinascere

Bruciata di notte ma pronta a rinascere: la Venere degli stracci, opera di Michelangelo Pistoletto collocata in piazza Municipio e data alle fiamme il 12 luglio scorso potrebbe tornare a Napoli e finire in uno spazio permanente. Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi: "Ho sentito il maestro Pistoletto che sta rielaborando l’opera ed ha manifestato massima disponibilità, n anche rispetto alla possibilità poi di lasciare l’opera al Comune così da poterla, nel caso, posizionare anche in uno spazio permanente dopo un periodo di esposizione pubblica in piazza Municipio".