La valle dei sorrisi esce oggi al cinema ed è una gran bella notizia per l'horror Made in Italy

Oggi, 17 settembre, arriva nelle sale “La valle dei sorrisi”, il nuovo film di Paolo Strippoli. Dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, il regista pugliese torna con un lavoro che rinuncia ai classici jump scare a favore dell’atmosfera sospesa, di conflitti interiori che emergono lentamente, e di un equilibrio fra horror e bellezza da fiaba oscura.

Il risveglio dell’horror psicologico italiano

Paolo Strippoli, classe 1989, conferma con questo terzo lungometraggio di aver trovato una cifra stilistica forte nel genere horror italiano. “La valle dei sorrisi” intreccia linguaggi dell’horror e della fiaba: la storia di Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica che si trasferisce a Remis, un piccolo paese di montagna dove regna una calma apparente. Dietro quella serenità si cela però un rito oscuro: ogni settimana gli abitanti affidano le proprie sofferenze a Matteo, un adolescente che diventa il depositario di angosce e dolori della comunità.

Regia matura nel solco della tradizione

Sin dalle prime scene il film si presenta come un’opera che punta sull’atmosfera: immagini curate, suoni ovattati, spazi silenziosi che parlano più di urla o fragori. Nel suo modo di intrecciare quotidiano e soprannaturale, La valle dei sorrisi richiama alla memoria alcune atmosfere dei film di Pupi Avati, maestro capace di radicare l’horror in un immaginario tutto italiano, fatto di borghi, campi e silenzi della provincia. Così come in “La casa dalle finestre che ridono” (1976) o in “Zeder” (1983), Strippoli ambienta l’incubo in una cornice familiare e riconoscibile, trasportando il perturbante in un contesto reale e vicino. Il risultato è un horror che non copia i modelli anglosassoni, ma che si alimenta della nostra tradizione, dimostrando che anche in Italia è possibile raccontare il terrore con autenticità e radici culturali profonde.

Perché “La valle dei sorrisi” può essere una svolta per il genere

Questo film arriva in un momento in cui l’horror italiano cerca nuove rotte: troppo spesso appiattito su cliché già visti, il genere ha bisogno di lavori che sperimentino, che offrano qualcosa di diverso. “La valle dei sorrisi” non si accontenta di spaventare ma invita a riflettere, mescola fiaba e perturbante, pone domande sul dolore, sul rapporto con la comunità e sull’idea di identità. È un horror che non punta alla mera gratuità, ma alla profondità. Se il pubblico e la critica sapranno accoglierlo, questo film potrebbe segnare un punto di svolta, non solo nel panorama delle uscite, ma anche nella percezione stessa che si ha dell’horror italiano.