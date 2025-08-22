La Treccani omaggia Rino Gaetano: "Primo cantautore proletario"

L’Enciclopedia Treccani celebra Rino Gaetano (1950-1981), nato a Crotone ma artisticamente cresciuto nei sobborghi romani, cantautore che ha saputo mescolare con ironia e acume attività teatrale e sperimentazione musicale fino a diventare "un’autentica star della musica leggera italiana", come ricorda L’Enciclopedia della musica contemporanea, diretta dallo scomparso Ernesto Assante e da Sandro Cappelletto, in uscita a settembre. Erede di Fred Buscaglione, primo "cantautore proletario nel senso in cui lo intendeva Pier Paolo Pasolini", Rino Gaetano si impose nel 1975 con il 45 giri Ma il cielo è sempre più blu, seguito nel 1976 da Mio fratello è figlio unico e nel 1977 dall’album Aida, dove si ritrova il segreto di quel nonsense che lo ha reso celebre, grazie anche a surreali note di copertina in cui si faceva beffe del linguaggio delle istituzioni, della religione, della politica, del giornalismo e della burocrazia.