La Toscana nel bicchiere. Morellino tra le stelle

La Toscana nel calice. La regione sarà protagonista al Vinitaly che si apre domenica a Verona anche con il Consorzio Morellino di Scansano. Saranno ben 42 le aziende che porteranno in degustazione 63 etichette nella Hall 9, Stand B17. Un’occasione unica per scoprire e approfondire tutte le espressioni del Morellino di Scansano Docg, dalla versione Annata, fresca e immediata, alla più strutturata e complessa Riserva. Sarà inoltre l’occasione per saggiare le novità in arrivo: è stato formalmente avviato l’iter per l’introduzione della menzione ’Superiore’, tipologia che andrà ad arricchire la proposta del Morellino di Scansano e che si caratterizzerà per una resa più bassa, un affinamento prolungato, una maggiore finezza e profondità, pur mantenendo una piacevolissima bevibilità, a conferma del costante percorso di valorizzazione qualitativa intrapreso dalla denominazione. Durante la fiera saranno presenti allo stand il Presidente Bernardo Guicciardini Calamai e il Direttore Alessio Durazzi, disponibili a incontrare operatori del settore, stampa e appassionati per approfondire presente e futuro del vino maremmano.

"Per il Morellino di Scansano – afferma lo stesso Guicciardini Calamai –, Vinitaly è un appuntamento irrinunciabile, perché ci permette di consolidare la nostra posizione sul mercato italiano e, allo stesso tempo, di rafforzare la nostra presenza all’estero. Dopo il successo di Wine Paris, la nostra partecipazione a Verona è un’opportunità strategica per incontrare operatori e appassionati, raccontando l’identità e la versatilità di un vino sempre più apprezzato anche oltre i confini nazionali".

"Il Morellino – continua il presidente del Consorzio – incarna al meglio lo spirito della Toscana più autentica e la sua crescita sui mercati internazionali, nonché il riposizionamento nella fascia medio alta del mercato interno, dimostrano il valore e il potenziale di questo inimitabile Sangiovese della costa".

A Vinitaly il Consorzio proporrà due appuntamenti per la stampa di settore, dedicati alla cucina maremmana con degustazione del tortello maremmano, in abbinamento a Morellino di Scansano Annata Docg, Morellino di Scansano Riserva Docg e Vermentino Superiore Doc Maremma Toscana, realizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana e l’Associazione per la Tutela e la Promozione del Tortello Maremmano.

A guidare gli incontri saranno lo chef Massimo Bucci, lunedì, con la partecipazione di Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, e, martedì, gli chef Sandro Signori e Roberto Delli, vicepresidente dell’Associazione del Tortello Maremmano e titolare dell’azienda Pastai in Maremma.

Violetta De Nicolais