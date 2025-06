La testa del Duce. Il giorno della rabbia. E la statua fu fatta a pezzi

L’euforia collettiva nella turbolenza del momento ebbe la necessità di sfogare con violenza la rabbia verso i simboli. E fu così che un gruppo sostenuto di giovani e meno giovani puntò dritto a quello che era stato l’apoteosi dell’era Arpinati, ormai tramontata, ma anche l’orgoglio sportivo italiano: lo stadio del Littoriale. È lì, pensarono i componenti del corteo in corsa verso l’ennesima meta su cui esprimere la rabbia, che bisognava dare un segnale forte, lì dove quella statua equestre sul piedistallo della Torre di Maratona dominava Bologna fin dal 1929 con lo sguardo ieratico del Duce. L’attacco fu furibondo, violento, dissacratore e in un certo senso liberatorio per chi volle dimostrare che buttare giù un monumento significava anche cancellare un’epoca.

Lo stadio, intanto, aveva dovuto da tempo rinunciare a gol, contropiedi, parate e applausi della tifoseria perché le partite erano state trasferite allo Sterlino. Il Littoriale, che aveva subìto danni dai bombardamenti, doveva servire, fra l’altro, come sede dei vigili del fuoco, la cui caserma era stata colpita dalle bombe americane. Si aggiunse l’esercito, che all’interno delle mura collocò materiale bellico, mezzi, suppellettili.

Distruggere quel monumento nonostante l’eccitazione non sembrò da subito cosa facile. Eppure quel gruppo di manifestanti non poteva e non voleva più tornare indietro. Il Mussolini a cavallo andava abbattuto a ogni costo, per non subire più quello sguardo che da lassù appariva ancora un ghigno di sfida.

Era una preda troppo ambita. L’intenzione era di abbattere totalmente il colosso con il mantello svolazzante, ma quei quaranta quintali di bronzo massiccio si presentavano come un osso duro. E allora che fare? I più decisi respinsero l’idea di lasciar perdere. A quel punto, era in ballo una questione d’onore e di rivincita. Avrebbero perso la faccia di fronte a tutti coloro ai quali avevano annunciato l’impresa. Guardarono, osservarono, squadrarono da testa a piedi la statua, poi in qualche modo riuscirono a staccare il busto del Duce dal destriero facendolo rotolare sui gradoni dello stadio. Un gesto che doveva servire a chiudere un’epoca.

Nazario Sauro Onofri nel suo studio sulla vicenda scrive: Riuscirono a svellere il cavaliere, appena 5 quintali, dal cavallo e a farlo rotolare lungo le gradinate. Vani furono gli sforzi per rovesciare anche l’animale. Dopo aver separato la testa dal busto e legata con una fune i bolognesi trascinarono per le strade della città la testa del dittatore, fu abbandonata da qualche parte e non si sa dove sia finita. Il busto ammaccato e mutilato venne poi sistemato in una palestra del Littoriale e lì rimase a dormire in pace per alcuni mesi fino a quando fu razziato dai tedeschi, alleati e protettori dell’effimera Repubblica fascista.

Dunque, qui comincia il vero giallo del monumento che, osannato alla fine degli anni Venti, nell’Italia che andava a rotoli divenne il simbolo delle rivalse di fazioni opposte. La statua venne di fatto divisa in tre parti che presero altrettante strade diverse. La testa, dopo essere stata trascinata lungo le strade di Bologna, sparì per entrare così nella sua seconda vita di clandestinità, i tedeschi, senza troppi convenevoli, si appropriarono del busto per fonderlo e utilizzarlo forse per farne un cannone, ma se ne perse traccia e chissà dove finì, il cavallo approdò nelle mani dei partigiani che anni dopo ne ricavarono per nemesi storica le statue dedicate ai combattenti per la libertà ancora oggi poste a Porta Lame in ricordo dell’omonima battaglia.

I tedeschi non sentirono ragioni, volevano a tutti i costi quel pezzo, come altri materiali ritenuti utili. Il direttore del Littoriale, Romeo Pini, dovette cedere e il 15 gennaio 1945 la Wehrmacht caricò su un camion il pezzo e tanti saluti a tutti. (...)