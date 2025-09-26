La tendenza. Organze, piumaggi, petali. Nel ’700 con Max Mara

C’è qualcosa di irresistibilmente beffardo nel fatto che, mentre il mondo sembra avviato a un sequel di Les Misérables, la moda scelga l’ispirazione nel secolo più frivolo: il Settecento. Il revival settecentesco non brilla solo sulle passerelle, ma si insinua anche sui social e nell’immaginario collettivo. Un report Pinterest certifica l’esplosione: le ricerche Rococò sono aumentate del 5465%. Trionfa un’estetica fatta di leggerezza, artificio e rivoluzione sotterranea. Persino il red carpet veneziano si è trasformato in un salotto rococò, con Alba Rohrwacher che ha incarnato la tensione tra passato e presente indossando un abito ispirato alle strutture a panier.

Max Mara porta avanti il tema con rigore e contraddizione, diventando protagonista della settimana milanese. Trench e giacche impeccabili vengono interrotti da decori che sembrano foglie d’acanto, piumaggi marini, petali d’organza tagliati a centinaia come in un cabinet de curiosité. Una gonna in organza, costruita da centinaia di petali, sembra sbocciata dal giardino di Madame de Pompadour. Ma la vera astuzia di Max Mara è l’ambivalenza: cinture nere che ricordano imbracature e giacche rigorose riportano tutto all’oggi.

Antonio Marras sceglie la via dell’emozione: ricami come lettere d’amore cucite sulla pelle, stratificazioni trasparenti tra malinconia e sogno.

Roberto Cavalli, con Fausto Puglisi, sceglie l’oro: non solo colore, ma visione estetica audace e sensuale. L’universo Cavalli brilla come un boudoir riflesso nello specchio deformante del presente: pizzi e jersey liquidi alternati a silhouette fluide, il denim diventa couture serale. Il serpente, icona del brand, si avvolge con elegante capriccio su sandali, borse, gioielli e persino nel profumo Serpentine, evocando i giochi di trasformazione e desiderio delle corti rococò.

Moschino chiude con la sua intelligenza irriverente: Adrian Appiolaza sintetizza il futuro della moda in tre verbi – riutilizzare, riciclare, reimmaginare. Abiti stropicciati, sacchi di juta che diventano gonne da sera, borse nate da cassette della frutta, crinoline ribaltate come manifesti dada: l’ordinario diventa straordinario. Moschino impone la sua risata barocca: il lusso, in fondo, è nello sguardo. E questa è la verità della settimana: la moda finge di salvarci, ma trasforma l’ansia in spettacolo. E lo fa così bene che, mentre tutto brucia, applaudiamo un lampadario di Versailles acceso sull’orlo dell’abisso.