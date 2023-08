La Taranta di Fiorella "è donna e tagliente"

di Andrea Spinelli

MELPIGNANO (Lecce)

Pizzicata dalla Taranta sulla via di Melpignano, Fiorella Mannoia veste stasera sul palco del concertone i panni della donna ragno puntando tutto sul ritmo. "Perché tamburi e tamburelli sono l’anima dell’umanità", spiega lei nell’attesa di scatenare la festa fra le danze, i canti, i cori di una 26ª edizione – che Raiuno trasmette il 2 settembre alle 23.30 con la regia di Stefano Mignucci – impreziosita dalla presenza di tre “avvelenati” di lusso dal morso dell’aracnide del grano quali Arisa, Brunori Sas e Tananai.

Un anno dopo, sotto ai riflettori della cattedrale tecnologica cresciuta in queste settimane all’ombra del Convento degli Agostiniani c’è ancora il ricordo delle gesta di Dardust e della sua pattuglia di tarantolati, con in testa Marco Mengoni, Elodie, Madame, Samuele Bersani e Stromae, ma la maestra concertatrice (al femminile, please) giura di non sentirsi in competizione, forte del buon lavoro fatto col marito-percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d’orchestra Clemente Ferrari.

"Abbiamo lavorato tanto" ha ribadito la Rossa presentando ieri l’evento "perché la difficoltà nel toccare certe canzoni sta nell’arricchirle di elementi moderni senza svilirne l’impronta popolare". Ma anche tenere vivo quello "spirito mediterraneo" sottolineato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano nel suo intervento, così come "la forza comunitaria e identitaria" che la maratona salentina si porta dietro fin dalla prima edizione.

Un fenomeno unico, assicurano gli organizzatori, per le caratteristiche di "grande laboratorio europeo d’umanità" che gli cala sulle spalle la capacità di far dialogare le culture del mondo. E qui il messaggio si fa politico. Come politica è la posizione di Fiorella quando dice che la Taranta "è una faccenda de femmine" e che è sua intenzione rivolgere un pensiero ai fatti di Palermo – lo stupro di gruppo e quello che ne è seguito – "perché siamo arrivati al limite massimo". Anche per questo nella coda di Taggiu amatu ha voluto inserire una citazione di Bocca di rosa di De André. Come inno di libertà.

Parlando delle canzoni la Mannoia ricorda che "all’ascolto ti fanno ballare, ma se ci entri dentro, come capitato a me grazie a Luigi Chiriatti, memoria storica della Taranta scomparso purtroppo una settimana dopo averlo conosciuto (in apertura di serata gli dedicherà Un giorno di venerdì - ndr), ti accorgi che in gran parte parlano d’amore, ma anche di donne sfruttate, abusate, date in mogli controvoglia. Insomma, brani popolari in cui si respira quella disperata allegria che puoi trovare pure in certa parte del repertorio brasiliano. Ecco perché ho voluto vicino Arisa, che con la sua voce ti entra dentro come una lama, o Dario Brunori, uno dei migliori cantautori che abbiamo, o, ancora Tananai che s’è presentato alle prove preparatissimo con i testi in dialetto salentino imparati a memoria".

"Se Ferma zitella ha un’atmosfera vicina a quella delle mie ballate, Lu ruciu de lu mare con le coreografie è una tarantella che mi ribollire il sangue" dice Arisa. Quel palco che in passato ha ospitato curiosi della musica salentina come Joe Zawinul, Stewart Copeland, Goran Bregović, Phil Manzanera, quest’anno rinuncia alla presenza internazionale, ma Fiorella non nasconde che le sarebbe piaciuto avere Sting.

Citando Pino Caruso, Dario Brunori ammette con humor di non essere sempre d’accordo con quel che pensa. E la considerazione che a un evento come La Notte della Taranta non servono presenze straniere è forse una di quelle perché poi, parlando delle sue interpretazioni di Lule Lule in arbereshe e Aremu, il cantautore cosentino ribadisce l’importanza della contaminazione tra identità definendo l’ibridazione un processo naturale inevitabile, "quindi mi dispiace per chi pensa di voler mantenere a tutti i costi le distanze, per chi vuole ergere muri e mettere confini perché sono confini colabrodo. È la storia dell’uomo che è fatta di ibridazione, di somme d’identità".