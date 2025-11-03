La Superluna del Castoro arriva il 5 novembre 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla più grande dell’anno

Roma, 3 novembre 2025 – La Superluna si appresta a tornare nei nostri cieli mercoledì 5 novembre 2025 e sarà la più grande dell’anno, detta anche Superluna del castoro. Secondo l’Unione Astrofili Italiani (USI), in quella serata la Luna promette di essere più grande e luminosa del solito: “Sarà la Luna piena con le maggiori dimensioni apparenti per l’anno in corso – dichiarano gli esperti -. Si tratta di un plenilunio con la Luna prossima al perigeo, un evento ormai noto mediaticamente come Superluna”. La particolarità del mese di novembre in cui siamo entrati, tuttavia, consiste nella possibilità di ammirare anche i pianeti giganti nelle migliori condizioni possibili, ma soltanto in determinati frangenti.

La Superluna del 5 novembre

Sono già numerose le associazioni di astrofili di tutta Italia che si stanno organizzando per osservare la Superluna di mercoledì 5 novembre. Le dimensioni della Luna piena supereranno del 7% quelle consuete per via della prossimità della sua orbita al punto più vicino al pianeta Terra, conosciuto come perigeo. Un evento pronto a offrire uno spettacolo unico nel suo genere, che si presenta per la seconda volta delle tre previste per il 2025. La “Superluna del Castoro” raggiungerà il suo momento di massima grandezza intorno alle 14:20, circa 9 ore prima del suo passaggio al perigeo.

Pianeti giganti e costellazioni

Questo mese di novembre 2025 regalerà altre grandi sorprese nei nostri cieli. Il 2 e il 29 novembre, ad esempio, gli studiosi raccomandano agli appassionati di munirsi degli strumenti necessari per non perdere la congiunzione tra Luna e Saturno. Il pianeta sarà osservabile all’interno della costellazione dell’Acquario. Il 9 novembre sarà invece il turno di Giove, visibile nella costellazione dei Gemelli, mentre il 21 a prendere la scena sarà Urano, che in quel momento raggiungerà il punto di vicinanza massima alla Terra a circa 2 miliardi e 769 milioni di chilometri di distanza.Si consiglia di prestare attenzione allo spettacolo visivo offerto dallo sciame delle Leonidi, le meteore generate dai granelli di polvere lasciati dal passaggio della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Si prospetta un picco nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Tra le costellazioni, sarà più semplice riconoscere nelle prime ore delle sere di novembre quelle del Capricorno e dell’Acquario. In direzione sud sono visibili la minuscola costellazione dell’Ariete e quella dei Pesci, ad est quelle del Toro e dei Gemelli e a sud-est, infine, occhi puntati su quella di Orione e del Cane Maggiore, che contiene la luminosissima stella Sirio.