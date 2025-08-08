La storia tra i capelli. Pantene celebra da 80 anni la parabola delle donne

Ottant’anni di capelli e di storie. Di ricci sciolti davanti a uno specchio e di tagli netti dopo un addio. Di acconciature che sfidano il tempo e di ciocche lasciate libere come pensieri nuovi. Pantene celebra il suo 80° anniversario con una campagna emozionale e potente, un omaggio alla forza delle donne e al potere trasformativo della bellezza, a partire da un gesto semplice e profondamente identitario: prendersi cura dei propri capelli.

Dal 1945 ad oggi, Pantene è molto più di un brand haircare: è un testimone silenzioso di momenti di svolta, complice di trasformazioni personali e sociali, alleato di milioni di donne nel mondo. Con il claim "I tuoi capelli, la tua storia", la nuova campagna – on air dal 9 luglio – intreccia memoria collettiva e scelte quotidiane, rivelando come ogni gesto legato ai capelli possa diventare atto di affermazione, di cura e di libertà.

La narrazione si muove con eleganza tra epoche diverse, dagli anni ’40 al presente, restituendo un mosaico emotivo e multigenerazionale: la donna che scioglie i ricci nel 1946, poco prima di votare per la prima volta; la giovane magistrata che negli anni ’60 fissa la sua piega con un gesto deciso di lacca; la madre degli anni ’90, che si lascia afferrare i capelli dal figlio promettendo di essere forte per entrambi. Fino alla contemporaneità, dove i capelli diventano ancora una volta protagonisti silenziosi ma eloquenti di nuove rinascite: un taglio che sancisce una ripartenza, un leave-in che ridà forza e sicurezza in vista di un colloquio di lavoro.

Al centro, un messaggio chiaro: ogni donna ha il diritto di riscrivere la propria storia, partendo anche dalla cura di sé. E capelli sani – quelli che Pantene promette da sempre – sono il primo passo per sentirsi forti, sicure, libere. Perché se è vero che la bellezza non è tutto, è altrettanto vero che sentirsi belle può aiutarci a ritrovare la nostra voce nei momenti in cui vacilla. E in quel flusso continuo di cambiamenti, Pantene resta: come una costante, come una promessa, come un profumo familiare che racconta una storia lunga 80 anni. La nostra.