’La storia e il gusto’. Un assaggio di locali che hanno fatto epoca

di Maurizio Costanzo

C’è un’Italia che si assaggia con lo stesso gusto con cui viene raccontata. È l’Italia dei locali storici, che domani, sabato 4 ottobre, aprono le porte per la quinta giornata nazionale a loro dedicata.

Il tema di questa edizione è ’La storia e il gusto’ e l’invito è semplice e irresistibile: entrare dove la memoria profuma di caffè, il legno ha la brillantezza del tempo ben custodito e il menù parla la lingua dei secoli.

Visite guidate, degustazioni e proposte speciali scandiscono una giornata che attraversa la Penisola e vede la Toscana tra i protagonisti più importanti. Quest’anno l’Associazione Locali Storici d’Italia, organizzatrice dell’evento, ha chiamato come ambasciatrice Maddalena Fossati Dondero, direttrice della rivista ’La Cucina Italiana’.

I locali storici selezionati attraversano tutta la Toscana. A Firenze il debutto del bar, caffè, ristorante Le Giubbe Rosse di piazza della Repubblica apre un capitolo speciale. Nato nel 1897 come Birreria Fratelli Reininghaus e divenuto nel 1913 epicentro del futurismo fiorentino, è qui che Marinetti, Boccioni e Soffici lanciarono idee destinate a rivoluzionare la cultura italiana. L’appuntamento è con una visita guidata.

Pochi passi più in là, accanto a Santa Maria Novella, il Grand Hotel Minerva – dove Henry Wadsworth Longfellow portò a termine la prima traduzione statunitense della Divina Commedia – propone una visita guidata seguita da rinfresco.

Da Firenze a Pisa: dentro la tenuta di San Rossore, dove sono passati i Medici, Napoleone, i Savoia e vari Presidenti della Repubblica, il Ristorante Poldino invita a tavola con un menù dedicato, a pranzo e a cena.

Sempre a Pisa, il Royal Victoria Hotel racconta una storia che parte dal 1050. Le sue camere prendono il nome dai personaggi illustri che vi hanno alloggiato – dalla 202 Gabriele D’Annunzio alla 102 Guglielmo Marconi, dalla 105 Virginia Woolf alla 201 Umberto Eco, fino alla 411 Charles Dickens – perché qui, nel 1839, si tenne il primo Congresso degli scienziati italiani, e da allora viaggiatori illustri non hanno smesso di passare, tra cui Roosevelt e Puccini, Zola e Pirandello. Qui la visita guidata si accompagna a un evento culturale. Al Caffè dell’Ussero di Pisa, dove furono proiettate le prime immagini animate dei fratelli Lumière, la visita guidata si chiude con una degustazione.

A Montecatini Terme il Caffè Storico Terme Tettuccio propone una visita guidata, il Caffè Fiaschetteria Italiana 1888 di Montalcino una degustazione gratuita, e a Montepulciano si può gustare un aperitivo al Caffè Poliziano che ha visto ai suoi tavoli Carducci, Pirandello e Federico Fellini.

Per tutte le ulteriori informazioni è comunque possibile visitare il sito internet, www.localistorici.it