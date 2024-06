La storia di Pippa Bacca in un film

La regista Levi Riso ripercorre la vita e lo straordinario viaggio di Pippa Bacca, un’artista coraggiosa e libera, protagonista di un viaggio esistenziale che è stato un messaggio di pace tra i popoli nonostante il tragico epilogo. La sceneggiatura scritta da Luca De Bei e dalla stessa Levi Riso diventerà presto un film prodotto da Tramp Limited.

Pippa Bacca, all’anagrafe Giuseppina Pasqualino di Marineo, aveva intrapreso la via dell’arte performativa. L’8 marzo 2008 aveva iniziato con Silvia Moro da Milano la performance itinerante Spose in viaggio, con la quale le due artiste si proponevano di arrivare a Gerusalemme in autostop, chiedendo passaggi, vestite da spose, ai mezzi in transito. Dopo aver attraversato Slovenia, Croazia, Bosnia e Bulgaria, Pippa e Silvia arrivarono in Turchia il 20 marzo. A Istanbul si separarono, con l’intenzione di ritrovarsi a Beirut e da lì proseguire insieme. Ma il il 31 marzo 2008 Pippa Bacca fu violentata e uccisa a Gebze, da un uomo che le aveva dato un passaggio. Aveva 33 anni.