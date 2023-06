La stagione degli “Underdog“ Il via con Jacobs

Parte oggi il nuovo programma di Laura Tecce Underdog, in onda ogni settimana il lunedì alle 23.40 e in replica il sabato alle 10 su Raidue. Dieci appuntamenti, la prima metà a giugno e la seconda a settembre, con interviste a personaggi che hanno raggiunto il successo partendo da zero. "Il termine underdog – dice Tecce – è mutuato dallo sport e per questo ho voluto iniziare con il simbolo delle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs (foto), che dopo problemi fisici e difficoltà personali è riuscito ad eccellere. Ci sarà un’introduzione del presidente del Coni Giovanni Malagò, perché il Coni è il regno degli underdog. Poi, nella seconda puntata, ci saranno Maurizio Zanella, che ha fondato da zero la sua azienda Cà del Bosco. T Una storia simile a quella di imprenditori come Renzo Rosso e Brunello Cucinelli, figli di contadini, che pure intervisterò in altre puntate".