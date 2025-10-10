La staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’

Torna Libri di Corsa, ottava edizione, domenica a Villa del Grumello con ingresso gratuito. L’evento, ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello, è un mix di sport, cultura e paesaggio. La giornata inizia alle ore 8.30 con la tradizionale staffetta dei libri di Athletic Team Lario in collaborazione con l’Associazione Sentiero dei Sogni e la partecipazione di numerosi enti, realtà culturali e scuole del territorio.

La staffetta dal Grumello vedrà impegnati i runner di ATL lungo tre percorsi, di altura, collina e pianura che connettono le little free library (piccole biblioteche libere) disseminate lungo la Lake Como Poetry Way, il percorso paesaggistico e letterario tra lago e monti ideato dall’Associazione Sentiero dei Sogni di Pietro Berra.

I ragazzi delle scuole e delle associazioni comasche che partecipano alla staffetta prenderanno parte a due laboratori: il primo Sguardi in cammino: lettura fotografica del paesaggio del Parco del Grumello a cura dell’architetto Lorenza Ceruti, il secondo, invece, rivolto agli studenti delle scuole medie e guidato dalle attrici, registe e animatrici Cristina Quadrio e Marta Stoppa che si focalizza invece sul valore dello sport.

Evento clou della giornata è il monologo teatrale La terra delle arance tristi, tratto da un racconto di Ghassan Kanafani. È prevista una raccolta fondi a favore dell’associazione Gazzella Onlus.

R.P.