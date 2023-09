La seduzione fra artigianato e tecnologia

Unicità. Artigianalità pura. Mani preziose. Femminilità sofisticata e libera. Donne senza età. Delicatezza e armonia. Forza e positività. Tanti i messaggi, tutti felici, che arrivano dalla collezione per l’estate 2024 in passerella ieri a Milano Fashion Week di Ermanno Scervino sotto le volte e il colonnato del Cortile del Filarete all’Università Statale, una luce e un lampo di sole portafortuna dopo tanta incertezza climatica. Nel mondo di Ermanno Scervino tutto brilla di eccellenza, eccezionalità di esecuzione, perfezione di linee, azzardi di ricerca stilistica e tecnologica che colpiscono al cuore clienti e stampa, sempre ammirati dai prodigi che Ermanno riesce ogni volta a realizzare nel suo headquarter alle porte di Firenze e nei suoi laboratori quasi a km zero sparsi per la Toscana. "Nella mia azienda si ha cura e rispetto per l’abilità sartoriale ma la si coniuga sempre con la tecnologia più moderna, perché l’heritage senza futuro non significa nulla", dice Ermanno Scervino nel backstage dopo lo show.

La sua è una collezione alta di gamma, con soprabiti di nylon che sembra seta laserati di piccoli fiori, abiti da sera che sono una fuga di ruches nella fantasia di ogni donna, piegoline tutte a mano che disegnano la vita di soffi di chiffon color carne, echi etnici di terre lontane, shorts e minigonne, tacchi 12 e sandali bassi guarniti di monete antiche, al collo pezzi di cristallo di rocca che porta bene. Grande bellezza la sera, a tutta seduzione in sottoveste color cielo o tutu nero, giochi di specchi come gocce di rugiada all’alba sui corsetti. "È stata un’estate bellissima per i nostri negozi, a Forte dei Marmi abbiamo venduto il 21% in più, a Londra il 35%, rispetto alla stagione passata – racconta Toni Scervino, amministratore unico dell’azienda che occupa 300 persone e ha 1500 collaboratori nell’indotto, tutti in Italia – e questo ci spinge ad andare avanti con passione e ottimismo".

Molto bravo e ancor più sicuro di sé Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari che fa sfilare 48 modelli tra donne e uomini e fa chiudere lo show a una galattica Mariacarla Boscono in abito di pelle rosso, la vedette della collezione. Apre Claudia, new face italiana di 18 anni, e dopo di lei in bianco è un crescendo di colore. Iannone, alla quinta prova in Ferrari, lavora sulla purezza delle forme "ma senza mai essere basic", sulla potenza delle tute di pelle o di jeans, mixando seta e metallo col tocco vellutato, con la forza di un filato speciale che deriva dal riciclo dei pneumatici come Q Cycle by Ferrari.

Lavora con impegno al rilancio di Ferragamo Maximilian Davis, 28 anni, inglese di origini giamaicane, nominato da poche stagioni direttore creativo della maison fiorentina . Ieri al Palazzo delle Scintille sfilata co-ed all’insegna del Dna del brand, con un notevole usa della pelle, del colore (su tutti un bel verde edera), scarpe con zeppe d’arte, caftani grafici, un tocco di sana androginia in alcune modelle, tocchi di inclusione con le forme gioconde di Paloma Elsesser. La strada di Davis in Ferragamo è ancora lunga ma già ben tracciata.

Hanno deciso di sfilare in strada in via Guerrazzi Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici di The Attico sette anni fa e ora al debutto attesissimo in passerella a Milano. Pubblico sprofondato sui divani e modelle che camminano come se tornassero a casa all’alba o uscissero per il lavoro: "Un’immersione nel reale che ci piace" dicono le belle e brave Gilda e Giorgia che sfoggiano una luminosa Vittoria Ceretti, anche lei avvolta cin cappotti di mongolia, mantelli enormi che avvolgono il viso e gli inimitabili cargo.

Da Versace chiude la sempre affascinante Claudia Schiffer, 53 anni di dea bionda, e regala più allure allo show. In sala si chiacchiera di un possibile allontanamento di Donatella Versace dopo l’acquisto del brand da parte del fondo americano Tapestry.