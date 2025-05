Il cinema piange la scomparsa di Marcel Ophüls, gigante del documentario storico. Il regista franco-tedesco – figlio del celebre cineasta Max Ophüls – è morto sabato a 97 anni nella sua casa nel sud-ovest della Francia. Vincitore dell’Oscar nel 1989 per il miglior documentario con Hôtel Terminus – Klaus Barbie, sa vie et son temps Marcel Ophüls raggiunse l’apice della sua carriera con lo sconvolgente Le Chagrin et la pitié (1971), il documentario che segnò un punto di svolta nella narrazione della storia francese del Novecento. Il film, un’ inchiesta di oltre quattro ore sulla città di Clermont-Ferrand sotto l’occupazione nazista, spezzò il mito di una Francia interamente resistente, rivelando la realtà della collaborazione con il regime di Vichy. Commissionato dalla tv pubblica, il doc fu però rifiutato e censurato fino al 1981.

"Ci ha esortato a restare lucidi, vigili e profondamente legati alla democrazia – il ricordo del nipote –. Con lui se ne va una voce necessaria, testimone delle ombre del XX secolo e infaticabile cercatore di verità. Ma il suo cinema resta, vivo e indispensabile".