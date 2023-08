La scelta fashion di Baglietto Quattro corsi in Officina per i 170 anni del cantiere

di Egidio Scala

Officina Baglietto, il talent garden per giovani creativi lanciato dall’iconico marchio lo scorso aprile a Portofino per celebrare i 170 anni del cantiere, ha chiuso le iscrizioni ai quattro percorsi formativi, dedicati alla moda, al gioiello, all’arredo e, ovviamente, alla nautica.

Quattro sentieri in mondi tangenti e complementari, che si fregeranno della collaborazione con illustri professionisti di settore: l’area moda nasce dalla partnership con Tiziana Fausti e 10 Corso Como, il settore product design è affidato a Nicholas Bewick, Architecture Art Director del celebre studio Amdl Circle, il gioiello a Rosa Maria Villani – coordinatore e responsabile, della scuola dell’Arte e della Medaglia di Poligrafico e Zecca dello Stato –, mentre la nautica a Francesco Paszkowski, da oltre trent’anni designer di riferimento dei cantieri Baglietto.

Il cantiere dedicherà le giornate del 15 e 16 settembre a Cannes all’Open Day del progetto con le candidature che verranno chiuse definitivamente a ottobre. I corsi avranno inizio il 20 novembre per concludersi il 18 febbraio 2024. La primavera del prossimo anno saluterà quindi i 170 anni di Baglietto con nuove e inedite idee per collezioni a esso ispirate e scrivere così un nuovo capitolo dello storico cantiere navale.

La formazione dei giovani selezionati prevede prima un periodo a La Spezia, per poi approdare nelle varie realtà partner (fra Milano, Roma e Firenze), per un percorso intensivo di progettazione orientato a declinare il marchio Baglietto nel mondo moda, design, arredo e nautica. I migliori creativi avranno l’opportunità di dare seguito alle proprie idee attraverso percorsi di inserimentocollaborazione nel cantiere o presso altri brand del lusso. Saranno 7 le borse di studio a copertura totale del corso di iscrizione per ogni indirizzo.

Il progetto, nella sua interezza, è curato da YACademy, accademia di design con base a Bologna, qualificatasi fra i più prestigiosi istituti post-graduate a livello internazionale. Officina Baglietto è sostenuto da Marine Interiors, Marina di Loano e CGT.

"Come Baglietto sentiamo il dovere di tramandare la passione e l’essenza di una delle tradizioni nautiche di maggiore rilievo al mondo alle nuove generazioni. Officina Baglietto nasce con questo scopo: creare una fucina di idee che attraverso la commistione di differenti competenze e creatività generi qualcosa di nuovo, traghettando una storia di eccellenza, passione e dedizione, nel futuro", sintetizza l’idea dei corsi Diego Michele Deprati, l’ad di Baglietto.

Gli fa eco Nicholas Bewick, referente dell’area product design di Officina Baglietto): "In Amdl Circle crediamo fortemente nell’importanza dell’insegnamento e di un approccio multidisciplinare ai progetti: è per questo che siamo entusiasti di prendere parte attivamente a iniziative come questa in grado di attivare nuove sinergie e contribuire alla formazione dei progettisti di domani quali figure anticipatrici di necessità ed esigenze nel contesto in continua evoluzione dell’architettura e del design".

Dal canto suo Francesco Paszkowski sottolinea l’importanza della formazione: "Ritengo che ai giovani occorra trasmettere passione ed esperienza. Aiutarli a comprendere che la professionalità non è solo fatta di competenze e creatività, ma anche di autoimprenditorialità, capacità gestionali e manageriali; sono stato entusiasta di aderire a Officina Baglietto anche per mettere la mia esperienza come designer e imprenditore a servizio delle nuove generazioni di nautic designers".