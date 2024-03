La sartorialità over di Jun Takahashi che veste una donna madre e professionista

Moda decostruzionista che sconfina nella più sofisticata sartorialità da Undercover, griffe amatissima per l’essere spiazzante, fondata oltre 25 anni fa da Jun Takahashi che da studente della scuola di Tokyo, il Bunka, ha conquistato il mondo del fashion. Partito dallo streetstyle, talvolta con accenni punk, Jun è appodato a una maturità speciale e molto alleggerita e lo ha dimostrato nella sfilata di mercoledì scorso in una palestra parigina.

Caos e fragilità gli estremi della collezione inverno 2024, con una passerella essenziale e ’impegnata’ senza musica. Ciò che conta sono le parole pronunciate dalla bellissima voce di Wim Wenders che legge le sequenze della giornata di una donna, una quarantenne madre che sa essere tenera e al tempo stesso una professionista impegnata. Le modelle sfilano con in borsa la baguette, coi fiori, i libri e le riviste e il computer. Applausi. E poi le giacche che sfuggono all’indietro, camicie fuori misura e cappotti come nastri degli alberi di Natale, forme over librate nell’aria, borse grandi per portarci tante cose che hanno dietro una specie di copertina di tessuto.

E.D.