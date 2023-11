La saggezza dei sobri nella favola di Ghosh

Non c’è uomo di lettere che abbia preso sul serio più di Amitav Ghosh la nostra “emergenza di specie“, come la definisce un altro scrittore attento al vorticoso cambiamento in corso, Antonio Moresco. Ghosh, già sei anni fa, con La grande cecità, richiamava scrittori e poeti ad affrontare senza mimetismi il collasso climatico del pianeta, indagando le ragioni di tanta clamorosa omissione nelle loro opere. Non si è più fermato, Amitav Ghosh, in questa sua ricerca, e a breve distanza da La maledizione della noce moscata, romanzo-saggio di respiro globale, Neri Pozza propone una sua novella,La montagna vivente, un “apologo per i nostri tempi“ nel quale la sobria saggezza dei “nativi“abitanti della Valle ai piedi dell’Himalaya è contrapposta – pur sconfitta – alla travolgente “modernità“ degli Anthropoi. Una favola amara che invita alla sosta e al ripensamento.

