La Roma del Settecento amata dagli americani

La Roma del XVIII secolo conquista New York. Fino al 30 novembre la Nicolas Hall Gallery ospita la mostra ’Hub of the World: Art in 18th Century Rome’ organizzata da Carlo Orsi sulla East 76th Street per celebrare lo studioso americano Anthony M. Clark di cui ricorre il centenario. In parete più di 50 opere di artisti che vissero o viaggiarono a Roma nel XVIII secolo, taccuini personali dello studioso e un ritratto fotografico prestati dalla National Gallery of Art Library di Washington.