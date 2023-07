La rivoluzione web di Francesco Il Papa non smette di stupire

È quasi come una novella rivoluzione copernicana. Papa Francesco, così come rilancia una Chiesa “in uscita” e “ospedale da campo” protesa ai feriti della vita e ai più deboli, così ridisegna il sistema dei media vaticani per coordinarne la finalità unificante, cioè l’annuncio del messaggio evangelico, e, a un tempo, la crescita dell’impatto mediatico. Intorno a questo obiettivo duplice si articola perciò una riforma coraggiosa che, insieme agli strumenti tradizionali – carta stampata, radio e tv – accoglie, senza timidezze, la novità dirompente del web e dei social. Lungo oltre cinquant’anni è il cammino che dalle intuizioni del Concilio vaticano II con il decreto “Inter Mirifica “ (Tra le meraviglie) del 1963 approda oggi nella post modernità del digitale. E dove fino a oggi c’era frammentazione, Francesco riporta unità ma nel pieno rispetto delle caratteristiche di ciascun strumento.

Il giornale del papa, L’Osservatore Romano, sperimenta anche formule inedite ma resta un giornale; la radio, Radio Vaticana, aggiorna e adegua i palinsesti, ma rimane radio; la televisione, da Centro televisivo vaticano diventa Televisione vaticana, ma è pur sempre tv. Mentre la consolle delle piattaforme digitali si traduce nei siti vatican.news e vatican.va. Luoghi anche fisicamente distanti si ritrovano insieme in un’unica struttura a pochi passi dal Vaticano.

"Una riforma senza imbiancare ma di sostanza", dirà Bergoglio nella sua prima visita alla nuova cittadella multimediale del Vaticano. Prima di lui papa Ratzinger, pur legatissimo al “primato della parola”, aveva voluto essere testimone della nuova era con il primo clic sul sito vatican.news. Ma andando ancora più a ritroso, fino al Concilio, è un viaggio davvero lungo ed emozionante nella comunicazione vaticana quello che Angelo Scelzo propone nel suo saggio-racconto Dal Concilio al web. Scelzo, editorialista di Avvenire e de Il Mattino di Napoli sviluppa questa storia avvincente di trasformazioni da testimone d’eccezione e artefice della comunicazione della Chiesa che parla al mondo: vicedirettore de L’Osservatore Romano, responsabile della comunicazione del Grande Giubileo del Duemila, primo laico sottosegretario del Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali e infine vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Emerge da questo saggio Francesco come straordinario spartiacque animato da un fortissimo impulso innovatore: un Papa che non smette di stupire.

Fabio Scandone