La rivoluzione di Jon Batiste

Mentre è all’apice del successo, fresco di undici candidature ai Grammy e in procinto di comporre una sinfonia originale per la Carnegie Hall, la vita prende a voltargli le spalle, un tumore dormiente torna a sconvolgere la vita della sua compagna. È American Symphony, ritratto dell’uomo e dell’artista Jon Batiste. Il docufilm, diretto da Matthew Heineman (A Private War, Retrograde) è allo stesso tempo un film concerto, una storia d’amore e uno spaccato dell’America che emerge dal Covid. Il racconto parte dagli inizi del 2022 e vede Batiste a un bivio: mentre cavalca l’onda del successo grazie al ruolo di band leader del Late Show with Stephen Colbert e mentre mette assieme i pezzi di quello che sarà un concerto fenomenale in uno dei teatri musicali più importanti al mondo, ecco che, metaforicamente, il cielo comincia a diventare nuvoloso. Suleika Jaouad, sua compagna di una vita, apprende che la leucemia è tornata dopo anni di remissione. È a questo punto che American Symphony diventa un documentario dalla doppia trama: alti professionali e bassi privati.

La pellicola mostra tutto il dramma che vive la coppia, in particolare la forza che deve tirare fuori Batiste per reggere alla pressione. La coppia, che ad un certo punto si sposa privatamente, non si arrende, e Suleika riuscirà ad essere in prima fila per vedere il marito che manda in delirio la Carnegie Hall con il suo straordinario talento.