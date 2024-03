La rivoluzione di Galileo Galilei: "Fu esempio di modernità. Insegnamenti ancora attuali"

Galileo Galilei vive e lotta con noi. Detta così potrebbe sembrare un artificio retorico; e invece è la sostanza di un saggio di Massimo Bucciantini che già nel titolo è tutto un programma: ’Siamo tutti galileiani’ (Einaudi, 103 pag., 12 euro). E c’è di più. Perché accanto al padre del metodo sperimentale – quale fu in effetti Galileo (1564-1642) – si siede un altro grandissimo, in questo caso della letteratura occidentale: William Shakespeare (1564-1616). I due non si conobbero nemmeno. Eppure si completano. E sono i padri di un’epoca ibrida, la ’GalWill’, che è all’origine della modernità.

Se Galileo scopre che "il vero alfabeto della natura è da ricercare dentro le forme invisibili della matematica e si accorge che il cielo non è più quello che da duemila anni era apparso alla nostra vista", scrive l’autore, il grande poeta e drammaturgo inglese si spinge a "reinventare l’intero alfabeto dei nostri sentimenti". "Purtroppo ancora oggi il pensiero di Galileo viene ’spezzettato’ a seconda delle materie – spiega Bucciantini –. Un modus operandi che non rende giustizia alla sua immensa figura".

E allora che fare?

"Bisognerebbe anzitutto restituire a Galileo la sua unicità concettuale. Perché mette insieme scienza e letteratura".

La sua prosa è innovativa…

"Esattamente. Galileo non scrive come il classico scienziato, lo dimostra il suo capolavoro, il ’Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo’. Non il solito trattato scientifico. Tra l’altro, della lingua di Galileo si sono accorti anche Calvino e Levi. Ma soprattutto: Galileo aveva (e ha) molto da dire. E va riscoperto".

Da dove dovremmo partire?

"Galileo è stato anzitutto l’alfiere dell’autonomia della conoscenza dalla religione e dalla politica. Non a caso, con la Chiesa ha avuto problemi, ha sofferto moltissimo. La sua storia la conosciamo".

A proposito: ’Eppur si muove’ è farina del sacco di Galileo?

"No, Galileo quella frase non l’ha mai pronunciata. Ma questo non scalfisce minimamente la sua grandezza".

Perché siamo tutti galileiani?

"Lo siamo anzitutto perché, come lui stesso insegna, la ricerca non deve sottostare ad alcun diktat. E inoltre: Galileo era abituato a pensare con le mani, a osservare. Un grande artigiano della scienza, si potrebbe dire: sapendo dove puntare il cannocchiale, capisce che la scienza è anche tecnologia. Ma attenzione: la scienza, per come la intende Galileo, è anzitutto momento di creazione. Una lezione che vale ancora oggi: c’è infatti il rischio che la scienza si riduca a consumo tecnologico".

Galileo era anche un abile comunicatore.

"È vero, e nel libro ne parlo. Gli scienziati oggi dovrebbero essere ’galileiani’, nel senso che dovrebbero comunicare in modo efficace e immediato. Si chiama cittadinanza scientifica".

Ovvero?

"Viviamo in un mondo in cui la scienza è predominante. Ma dobbiamo imparare ad avere più consapevolezza del suo valore. Anche perché la scienza è contro l’assoluto, coltiva il dubbio: così ha insegnato Galileo. E lo ha fatto pure Shakespeare, anche se in letteratura, indagando i sentimenti umani come nessuno prima di lui (e forse anche dopo). Niente è come sembra: ce lo dicono entrambi".

Giuseppe Di Matteo