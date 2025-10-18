La ’rivoluzione’ di Beverly Pepper. Pioniera dell’acciaio corten. Arte, ambiente, comunità

di Benedetta Cucci Tra le mostre autunnali che Bologna presenta, non è da perdere quella dedicata a Beverly Pepper, una delle più importanti figure della scultura contemporanea, celebrata fino al 24 gennaio a CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, nelle due sedi di Porta Europa - Piazza Sergio Vieira de Mello 3/5 e Torre Unipol in Via Larga 8.

Pepper, nata a Brooklyn nel 1922 e morta a Todi nel 2020, (l’Italia era già dagli anni Cinquanta la sua terra promessa), ha centrato il suo lavoro su un astratto vocabolario di forme e sull’audace uso dei materiali: il prediletto, per il cui uso in arte è stata pioniera, è l’acciaio corten. Grazie a questa scelta per le sue sculture monumentali che comunicano con i capolavori antichi e che sono al centro della sua ricerca nella land art, suggerendo al contempo una relazione mistica con il mondo post-moderno, è diventata celebre, anche se la strada non è stata tutta in discesa.

Come scrisse il NY Times quando lei compì 96 anni: "La fabbricazione industriale e la land art hanno sempre avuto un carattere machista e, in effetti, non c’erano molte scultrici della sua generazione impegnate a piegare lamiere con i saldatori o a fondere ghisa duttile in fabbrica accanto a ingegneri abituati a costruire balaustre e ponti". Con un corpus di opere che va dal 1965 al 2018, la mostra si discosta dalla tradizionale retrospettiva per concentrarsi invece su tematiche più che mai attuali come la relazione tra arte, ambiente, memoria e comunità, centrali nel lavoro dell’artista.

Fulcro narrativo del percorso espositivo (quaranta lavori tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli, sketchbook e uno straordinario corredo iconografico costituito da foto e video) sono due opere monumentali, parte del Patrimonio artistico del Gruppo Unipol: le sculture Prisms (1967-1968, acciaio inox lucido, 197x110x75 cm) e Virgo Rectangle Twist (1967, acciaio inox lucido, 241x135x69 cm) esposte, rispettivamente, nelle sedi di Porta Europa e Torre Unipol. Le due opere hanno segnato il punto di svolta nel linguaggio di Pepper: l’artista inizia a ragionare sull’opera pubblica come principio e motore di inclusione, coinvolgimento, condivisione, luogo di esperienza.

È negli anni in cui realizza Prisms e Virgo che l’artista sviluppa la sua ricerca sul concetto di land art, di anti-monumento, come luogo laico di memoria collettiva e non di celebrazione retorica di un eroe, fino alla definizione di una vera e propria Connective Art, un’arte, cioè, che si fa ’ambiente’ ed ’esperienza’, capace di accogliere, proteggere e far riconnettere l’essere umano al tempo e allo spazio condivisi.