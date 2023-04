La regina del web torna a teatro "Insopportabile, ma non troppo"

di Barbara Berti

"L’arrivo di The Last of Us con il ‘daddy’ Pedro Pascal sta mettendo a rischio la mia relazione stabile con Ryan Gosling". È ironica, e non potrebbe essere diversamente, l’attrice Tess Masazza che torna in scena con Insopportabilmente Donna e sul palco si porta il cartonato a grandezza naturale dell’attore di La La Land. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, parte stasera dal Teatro Puccini di Firenze e tra le prossime tappe ci sono Lanciano (15 aprile), Roma (17 aprile), Torino (24 aprile) e Milano (27 e 28 aprile).

Da oltre 15 anni in Italia ma nata a Los Angeles e di nazionalità francese, con un padre di origini italiane ma cresciuto in Algeria e una mamma del Madagascar, Masazza è stata capace di generare con la sola webserie Insopportabilmente Donna oltre 500 milioni di views. Rapidamente ha conquistato spazi anche fuori dal web: prima su Sky, poi su Radio Deejay, e infine in Rai. Nel 2017 arriva il film Poveri ma Ricchissimi mentre nel 2019 debutta a teatro con Insopportabilmente Donna, diventato anche un romanzo. Nel 2021 c’è il film Notti in bianco, baci a colazione, e nel 2022 partecipa alla seconda edizione dello show Amazon Lol - Chi ride è fuori.

Tess, torna di nuovo a teatro, emozionata?

"Questo è il primo tour da quando non c’è più mia mamma, lei veniva sempre a vedermi anche se non parlava l’italiano. Devo a lei tutto questo: una volta, litigando mi disse che avevo un carattere insopportabile e che mi sarei dovuta filmare e rivedermi per capirlo. Pensai subito che fosse un’idea geniale".

Di che parla lo spettacolo?

"È una commedia romantica che parla di una ragazza, Tess, che è stata lasciata dal fidanzato. È in piena crisi ma può contare sulle sue due migliori amiche, Mary e Giulia. Ma la situazione si complica e le ragazze decidono di chiamare un ‘disinnamoratore’, in grado di far disinnamorare le persone attraverso degli esercizi curiosi, quasi surreali. Insomma, Tess proverà a cancellare l’ex dai social".

Parla a titolo personale?

"No, sono gli step delle ricerche online di quando una ragazza viene lasciata, ovviamente raccontato in modo esasperato".

Ma lei è davvero "insopportabile" come si descrive?

"Più che insopportabile, sono una grandissima rompiscatole, però sono anche molto tenera. Non sono una provocatrice, voglio solo far sorridere".

Il personaggio com’è nato?

"Un po’ per caso. Inizialmente volevo parlare delle donne, delle loro manie e insicurezze in chiave ironica. Sono partita scrivendo sul mio blog poi ho provato con un video, ‘Quello che dicono le rompiscatole’. Da lì è partito tutto e col tempo il personaggio è cresciuto con me".

Quali sono le sue passioni?

"La prima è stata la danza, ho iniziato a quattro anni... Poi è arrivato il teatro e mi ha stregato. Da grande? Voglio continuare a scrivere e recitare, utilizzando varie forme e strumenti, da internet all’editoria dal teatro al cinema. Sì, mi piacerebbe scrivere un mio film".