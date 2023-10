La radio è donna. Impegno e cuore:. Nicoletta la pioniera

Nicoletta Deponti, speaker tra le più note della radiofonia italiana, ha iniziato come dj sfidando tutti e dal 1990 fa parte del team di RTL 102.5. È da queste frequenze che vince nel 1993 il “Gran Premio della Radio“, nella categoria “Migliore DJ donna“. Poi il “Telegatto“ che si aggiudicherà ben 3 volte come “Conduttrice preferita“. Va in onda su RTL 102.5, dalle 17 alle 19, insieme a Jody Cecchetti e Cecilia Songini, con Password, magazine di attualità e costume pomeridiano. All’interno l’approfondimento giornalistico di Aperinews è affidato ogni giorno a opinionisti fissi.

Nicoletta da quanti anni è una voce radiofonica?

"Tanti. Ecco, diciamo tanti, ma senza contarli"

Ha iniziato a 17 anni…

"A 16, e sono partita da una radio libera. Una piccola emittente nata nel mio paese Treviglio. In quel periodo scrivevo su un giornale locale, il direttore mi aveva mandato a Radio Liberty a fare una intervista. Il giorno dopo ero in onda e non ho più mollato questo lavoro. Passando via via da radio più piccole, sono arrivata alle grandi, Rai Stereo Due fino a Rtl 102,5".

Chi erano le sue colleghe allora?

"Anna Pettinelli, Loredana Rancati, Luisella Berrino".

Vi contavate sulle dita di una mano?

"Allora la radio la facevano gli uomini. Avevo 21 anni quando sono arrivata a Radio Peter Flowers. Era impensabile per i colleghi uomini accettare che una ragazzetta arrivasse li a fare la speaker in una radio rock, nemmeno mi salutavano. Mentre l’editore aveva capito, invece, che una bella voce femminile, che sapesse raccontare e che conoscesse la musica poteva essere un plus. Una sfida molto dura, una grande scuola".

Coraggio, audacia: cosa l’ha aiutata?

"Il mio carattere. La voglia, il desiderio di fare, l’amore per questo lavoro. E anche la preparazione: quando vai in diretta e apri il microfono deve sapere quello vuoi dire. Io mi preparo due ore prima di andare in onda, leggo la rassegna stampa, i quotidiani. È fondamentale farlo, nel rispetto del pubblico. Io sento molto questa responsabilità".

Un consiglio per chi volesse incominciare.

"La curiosità e la preparazione dovrebbero essere la base di chi fa questo lavoro. Quando ero bambina ascoltavo già la radio, Arbore e Boncompagni, Costanzo. Avevo 16 anni quando ho deciso che avrei fatto quello di mestiere, i miei genitori mi hanno detto: “Bene, ma finisci la scuola“. Prima Agraria, poi Scienze politiche. Mi sono laureata e al contempo ho imparato il mestiere sul campo: non mi è mai stato regalato niente, mi sono impegnata tanto. Sempre studiando".

Intelligenza artificiale, metaverso, in un mondo di iperconnessi come vede il futuro della radio?

"La radio è uno strumento senza tempo, ha materiale umano, chi parla dietro al microfono è un uomo, è una donna, persone che hanno emozioni, sensazioni che trasmettono creando connessioni con il pubblico. Password va in onda nel momento forse più duro della giornata, dalle 17 alle 19, quando devi ancora andare a prendere i bambini, fare la spesa e sei in mezzo al traffico dopo una giornata di lavoro. La radio per me è tutto questo, è l’accompagnare nella vita le persone che fanno poi la tua stessa vita. Per dire che non siamo soli".