Roma, 14 gennaio 2020 – Alla ‘Pupa e il secchione (e viceversa)’, tra infermiere sexy e spogliarelli, scoppiano le prime passioni e scattano baci hot, mentre un’altra coppia viene eliminata dal gioco. E, l’ex tronista Mariano Catanzaro è protagonista nel bene e nel male.



Scambio di coppie - Nella seconda puntata del programma cult di Italia 1 Paolo Ruffini spariglia le carte: si mescolano le coppie e scoppia il caos tra strategie che saltano e vecchi rancori che riaffiorano. Così, le nuove coppie sono: Angelica & Santagati, Stella & Mazzoni, Carlotta & Massa, Martina & De Benedetti e Marina & De Lauretis. Nessun ripensamento tra i ‘viceversa’ che, quindi restano Genna & Mariano e Scalzi & Stefano.



Sexy infermiere - La prima prova della seconda puntata è quella di anatomia, con giudice Michele Mirabella: le pupe in versione infermiere sexy devono indovinare le parti del corpo umano.



Spogliarello -Tra una lezione e l’altra, spazio per un aperitivo al chiaro di luna con Mariano che ‘sboccia’ pensando di essere a uno dei party da tronisti dimenticando il suo dubbio amletico: “Ma San Marino è un’isola?”. Ma anche una festa si trasforma in un momento di studio: c’è da imparare l’arte del burlesque con la ballerina Aurora Stallieri. Il passo seducente del ‘giaguaro’ dei secchioni sembra più il passo dell’orso. Dopo una notte di prove, i secchioni e le secchioni si esibiscono al circolo ricreativo per anziani tra una partita a carte e una a bocce. E a giudicare lo show sono tre arzille nonnine che trovano i ragazzi “carini, bravi ed erotici”.



Triangoli pericolosi -E dopo le fatiche burlesque del tutti in piscina. Tra un tuffo e l’altro c’è spazio anche per frecciatine al veleno di Carlotta al suo ex secchione De Benedetti. Per lei è “falsissimo” e “viscido”. Qualche screzio tra Mariano (con cappellino arancione) e la sua secchiona Genna ma poi anche i pupi piangono e tutto torna nella norma. Il secchione Mazzoni, invece, confessa di essersi innamorato (o quasi) di Angelica e trova ogni scusa per stare con lei irritando la sua nuova pupa, Stella, che con astuzia decide di ‘coccolarlo’ con pedicure e maschera per il viso. Coccole più hot e baci veri, però, Stella li riserva per De Bendetti: tra i due c’è un’evidente attrazione fisica. Prontamente smentita da entrambi (anche perché lei è fidanzata).



Televendita - Arriva il ‘re’ dei materassi alias Giorgio Mastrota: le coppie devono fare una televendita. Santagati & Angelica propongono il “materasso paradiso” ma non ‘regala’ il sorriso, mentre Stella & Mazzoni vendono il "materasso Stelloni per un riposo da campioni” e, infatti, vincono la prova.



Sintony test - Dopo la prova con la ‘pupessa’ Francesca Cipriani (riconoscere il partner annusandolo), arriva la classifica della seconda puntata: al vertice Stella & Mazzoni con 30 punti, mentre ultimi sono Marina & De Lauretis che sono a rischio eliminazione. I primi della classe mandano al ‘sintony test’ le coppie Carlotta & Massa e Genna & Mariano. La prova dedicata alla sostenibilità ambientale viene giudicata da Alessandra Mussolini che salva Massa & Carlotta.



Eliminazione - Al ‘bagno di cultura’, quindi, vanno Genna & Mariano e Marina & De Lauretis. In vasca scatta il match salvezza tra domande di cultura generale e cultura frivola. Mariano scambia Stalin per Benito Mussolini, poi però si rifà con la tabellina del 7, mentre la secchiona Genna non conosce Mark Caltagirone (il marito fantasma di Pamela Prati) e neppure Wanda Nara. Ma anche l’altra coppia non scherza: la pupa Marina pensa che Livorno sia in Liguria e il secchione scambia Kim Kardashian per Giusy Ferreri. Alla fine vengono eliminati Genna & Mariano.

© Riproduzione riservata