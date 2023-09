La prediletta di Claude Chabrol

2 Due Coppe Volpi

Huppert è stata diretta da registi come Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Joseph Losey, Marco Ferreri, ma il suo regista di riferimento è Chabrol. Per due suoi film è scelta come migliore interprete femminile alla Mostra del cinema di Venezia: nel 1988 per Un affare di donne, e nel 1995 per Il buio nella mente (foto)