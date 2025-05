La più grande esposizione di mattoncini Lego

A Bergamo, Oriocenter, fino a settembre, l’attesa all’aeroporto può essere ingannata da un sopralluogo alla più grande esposizione in assoluto di mattoncini LEGO® (più di 10 milioni). Tra i 100 modelli, gli edifici più alti al mondo (vedi la ’Torre del Califfo’ che a Dubai sfida le leggi della natura), un ’super modello’ Ferrari F40 in scala 1:1 (così da notare i dettagli), eroi di fiabe e leggende del rock, oltre a mosaici ispirati agli affreschi di Michelangelo nella Sistina. Entrando a Bergamo, dal 7 giugno al 26 ottobre, tra Città Alta e Città Bassa, ’Seasons’: mostra diffusa di Maurizio Cattelan, per riflettere sulla ciclicità della vita, con 4 nuove produzioni artistiche (nel Palazzo della Ragione, nella sede storica della GAMeC-Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea in via san Tomaso, nel vicino oratorio di san Lupo, e un’installazione site-specific in un luogo iconico). Nel percorso, ruolo significativo ha l’aquila, animale simbolo della montagna.

E ’Pensare come una montagna’ è il Biennale delle Orobie, che la GAMeC sviluppa non ’ogni due anni’, ma ’per due anni’, con le comunità del territorio: fra 7 giugno e 14 settembre, a Villa d’Almè una performance di Cecilia Bengolea, a Dossena e Roncobello rispettivamente un trompe-l’oeil rovesciato di Julius von Bismarck sulla roccia e un ’osservatorio poetico del cielo’ di Francesco Pedrini, mentre nello Spazio Zero della GAMeC si presenta il nuovo Bivacco Aldo Frattini sulle Alpi Orobie, futura sede esterna della GAMeC in alta quota quale esperienza estetica unica. Nel 500° anniversario della partenza di Lorenzo Lotto da Bergamo, l’Accademia Carrara celebra il maestro veneto che qui visse un decennio fecondo, esponendo eccezionalmente la ’Pala di San Bernardino’, capolavoro proveniente dall’omonima chiesa, a pochi passi dal museo, attualmente chiusa per restauri, e programma itinerari dedicati al pittore.

Anna Mangiarotti