"La parola più importante? Coraggio". Gramellini dalla parte del futuro

"Il libro sul comodino? Adesso ho il mio. Sto correggendo le bozze, uscirà fra un mese". Ma, prima di tornare in libreria, Massimo Gramellini è pronto ad accogliere il pubblico su La7 per una nuova stagione di In altre parole che debutta questa sera in prima serata per raccontare storie, attualità, cultura e presente.

Come inizierà la nuova stagione di In altre parole? "Parleremo di Gaza e Ucraina e dell’uccisione di Charlie Kirk. Tra le novità c’è che andiamo in onda fino a mezzanotte".

Gaza e Ucraina. Da ex inviato di guerra cosa prova? "Vorrei ricordare tutti i giornalisti che muoiono in guerra. Fanno il lavoro più scomodo del mondo. Ero a Sarajevo durante l’assedio, mentre oggi nessuno può entrare a Gaza. Nei conflitti la prima vittima è sempre la verità, perché ciascuna delle due parti cercherà di ingigantire determinati fatti e nasconderne altri".

Che ruolo ha il giornalista oggi? "Nell’era dei social, tutti vogliono scavalcarlo e parlare direttamente. Alla gente sta bene così, ma si accorgerà un po’ alla volta che senza un mediatore ha solo propaganda. Non c’è spazio per domande scomode".

Paura di esporsi? "Una delle tante ragioni per cui gli ospiti in tv sono quasi tutti anziani. Uno più giovane ha paura che i social lo massacrino. Ma ci sono anche quelli che si schierano. Stasera avremo Michele Riondino che, tra ambientalismo, migranti e Gaza, ci mette la faccia".

Sente una responsabilità nel raccontare il presente? "Oggi la comunicazione è spezzettata. Degli articoli viene presa una frase e commentata, ma andava letta nel contesto in cui era stata scritta. Stessa cosa per la tv. Fai un dibattito con un ospite, ma viene ritagliata una frasetta per lanciare la polemica. Ormai ognuno legge e ascolta la realtà come vuole".

Parole: avverte un impoverimento linguistico della politica? "Sicuramente. Non a caso in tv funzionano i politici di ieri come Rosy Bindi, che avremo in studio stasera, Bertinotti, Fini, D’Alema. Hanno ancora capacità di argomentare e parlare non solo per slogan. Una volta il politico cercava di arrivare a tutti. Berlinguer, Moro, Andreotti. Andavano in tv con l’idea di parlare a quelli che non li votavano. Oggi è come un calciatore che parla ai tifosi della sua squadra".

Da anni commenta i fatti del giorno. Cosa ha visto cambiare in Italia e nel mondo? "Il linguaggio. Andando a rileggere cose scritte anni fa, alcune oggi non sarebbero accettate. Sembrerebbero sessiste. Sono sempre stato considerato un uomo con una sensibilità femminile. Però mi rendo conto che la vera rivoluzione culturale di questi 25 anni è stata quella. E i social. È lo strumento dominante. Non è un bene, perché dà un potere enorme a chi lo utilizza".

Un uomo con una sensibilità femminile come vive questo periodo storico? "C’è stato un salto di consapevolezza. È successo qualcosa di positivamente sconvolgente che ha cambiato il mondo. Chiaramente non del tutto. Ma già accorgersi di quello che non va è un passo avanti. Non che prima le cose andassero bene. Andavano peggio, ma nessuno se ne accorgeva. Adesso vanno meglio e ce ne accorgiamo. E quindi pensiamo che vadano peggio".

Guardando a ciò che ci circonda, ha paura? "No. Ho la sensazione che ci si fermi sempre un attimo prima. Il mondo sta cambiando. Eravamo convinti che dopo la caduta del muro di Berlino il mondo sarebbe diventato una cosa sola. Ma siamo andati troppo veloci. I cambiamenti sono giusti. Migrazioni, transizione ecologica, IA, nuove tecnologie. Tutte cose sacrosante prese una per una, ma vanno inserite un po’ alla volta. Le società sono organismi, hanno bisogno di tempo per assimilare il nuovo ed evitare un rigetto".

Altrimenti? "Il rischio è il populismo. “Visto che hai provato a farmi ingurgitare a forza queste cose tutte insieme, io le vomito. E non voglio niente“. Invece dobbiamo andare verso una società multiculturale, un’economia più pulita, un commercio internazionale. Ma un pezzettino alla volta".

La sua parola preferita? "Coraggio. Ci combatto tutti i giorni".