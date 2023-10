La nuova vita del romanzo operaio

Feltrinelli ripubblica Amianto, ormai un classico della nostra letteratura working class; uscito nel 2012 per Agenzia X, riproposto due anni dopo da Alegre, il “romanzo operaio“ di Alberto Prunetti ora approda non per caso a un editore medio-grande. Amianto è la storia romanzata del padre dell’autore, Renato, saldatore specializzato, parte di un’élite operaia raccontata con affetto e ironia. Il lavoro, la famiglia, la vita: Amianto è una storia italiana vista da sotto e di lato, secondo lo sguardo dei subalterni e nell’angolatura delle periferie. È una storia amara, perché Renato Prunetti morirà troppo giovane, a causa di una malattia professionale. Nella primavera scorsa il primo Festival di letteratura working class, diretto dallo stesso Prunetti, portò al presidio ex Gkn di Campi Bisenzio il meglio della produzione italiana ed europea, e fu un successo. Un “nuovo“ genere sta trovando la sua strada.

Lorenzo Guadagnucci