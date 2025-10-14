La notte della caduta di Mussolini. Cazzullo riparte dal 25 luglio ’43

Roma, 14 ottobre 2025 – “Non sono un divulgatore ma uno che racconta". Ci tiene a sottolinearlo, Aldo Cazzullo, presentando – ieri, alla Biblioteca Alessandrina di Roma – la nuova edizione del suo programma Una giornata particolare che torna domani, per il quarto anno consecutivo, su La7. Dodici storie, in onda ogni mercoledì in prima serata, per rivivere le 24 ore di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente.

Un viaggio, tra l’Italia e l’estero, che ha richiesto 180 giorni di riprese, cinque sale di montaggio e otto mesi di editing. Un racconto "girato sempre di più sul campo" che, tra le novità – spiega il giornalista e conduttore – vede "l’uso dell’intelligenza artificiale per trasformare le statue in esseri viventi".

In uno scenario in cui "è saltato completamente il meccanismo di trasmissione della memoria" e dove la narrazione – dal Risorgimento tradito alla vittoria mutilata, alla Resistenza vilipesa – è sempre volta "a denigrarci", l’obiettivo per Cazzullo è "raccontare i valori civili, morali, spirituali in cui generazioni di italiani hanno creduto", pagine dimenticate che mostrano un altro volto, spesso sconosciuto, della storia.

Si parte da Mussolini nella notte del Gran Consiglio. E, concludendo una narrazione che prende idealmente le mosse dal film di Ettore Scola, Cazzullo indica nel 25 luglio del 1943 la “giornata particolare“ per eccellenza: "Non ci stanchiamo di raccontare la vera storia del fascismo. Qualcuno si è raccontato in questi anni la storia edulcorata di una dittatura che cade per un voto democratico".

"Abbiamo trovato diari e documenti interessanti – spiega il giornalista – Molti gerarchi che votarono contro Mussolini non volevano affatto il suo arresto: speravano di poter uscire dalla guerra impunemente ma non avevano fatto i conti con la vendetta tedesca". Una narrazione senza sconti tra Verona e i palazzi romani del potere per ripercorrere gli snodi della congiura ai danni del Duce.

La nuova stagione prosegue in Egitto con il tramonto di Cleopatra, e di nuovo a Roma con Nerone raccontato dalla Domus Aurea da Luciano Canfora e Massimo Fini. Spoiler: "Non è stato Nerone a bruciare Roma anche se qualcosa aveva combinato" commenta Cazzullo. E una curiosità: "Nerone fu la prima persona della storia a celebrare ufficialmente un matrimonio omosessuale. Anzi due".

Tra i grandi personaggi anche Giordano Bruno, Gabriele D’Annunzio e Leonardo Da Vinci, in una puntata con Firenze e Milano protagoniste insieme ai Castelli della Loira dove fu accolto da Francesco I. E, ancora, la Repubblica romana ambientata sul Gianicolo nella residenza dell’ambasciatore spagnolo, cacciato di casa per i due giorni di riprese. Si torna in Egitto per la battaglia di El Alamein: "Dove la Folgore si batté in modo straordinario".

In programma anche una grande inchiesta su Padre Pio – "impostore o santo?" – un tributo al genio italiano girato alla galleria Borghese e il racconto del disastro del Vajont. Infine una puntata che Cazzullo definisce "quasi sperimentale" che incrocia Banca romana (1892) e Tangentopoli (1992): i due grandi scandali che, a distanza di cento anni, hanno segnato la storia dell’Italia unita con un’intervista in cui Antonio Di Pietro "racconterà per la prima volta episodi inediti sul suicidio di Raul Gardini". Come la pistola sul comodino che fu, in realtà, spostata dal magistrato.

E mentre, nelle stesse ore, a Sharm el-Sheikh va in scena la firma dell’accordo di pace, la domanda è d’obbligo. Cazzullo, quella di oggi sarà la “giornata particolare“ che entrerà nella storia? "Temo di no. Ma, purtroppo, entreranno nella storia il 7 ottobre e il massacro dei palestinesi".