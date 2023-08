La musica di MiTo indaga sulle città

La diciassettesima edizione del festival MiTo inizia con una città meravigliosa, ovvero con il musical di Leonard Bernstein Marvellous Town. Sarà un inizio "elettrico", promette il direttore artistico Nicola Campogrande, che quest’anno ha scelto come filo rosso dei 70 concerti in programma fra Torino e Milano dal 7 al 22 settembre il tema delle "città". Città intese come come luoghi in cui le musiche eseguite sono nate. "Nell’epoca dei social – spiega – non ci chiediamo da dove arrivano le cose, spesso è tutto globalizzato, da qui è nata l’idea di sottolineare le origini" .