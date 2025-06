La musica come rifugio

"È iniziato tutto per gioco: mi hanno fatto provare e a quanto pare hanno visto in me una predisposizione e hanno iniziato a chiamarmi per piccoli ruoli. Poi ho ricoperto parti maggiori come in ‘Nemo’ e ‘Koda, fratello Orso’. E da lì si è spianata la strada". A parlare è Alex Polidori, doppiatore, attore e cantautore con oltre mezzo milione di follower sui social. Artista in grado di muoversi con estrema facilità in diverse arti e forme dello showbiz, il 29enne romano è noto per aver prestato la voce al pesciolino ‘Nemo’ in giovane età. Attualmente è al cinema per dare la voce a Li Fong (l’attore Ben Wang ), il protagonista principale del sesto film di Karate Kid, ‘Karate Kid: Legends’. Ma è anche Spider-Man (interpretato da Tom Holland) in tutti i film della Marvel. E dal 2017 è la voce italiana dell’attore nominato all’oscar Timothée Chalamet in ‘Chiamami col tuo nome’, performance che gli ha consentito di vincere il premio come miglior doppiatore al Festival nazionale del doppiaggio (2019). Recentemente è entrato nei panni e nelle corde (vocali) di Bob Dylan (interpretato da Chalamet) nel film ‘A Complete Unknown’.

Che si prova a dare la voce italiana a un mito come Bob Dylan? "Una grande emozione perché Chalamet è un attore che sta vivendo un momento di grande successo e fama. E al tempo stesso mi sono sentito un enorme carico di responsabilità vista la caratura del personaggio. È stata anche una gioia doppia visto che anche io sono un cantautore: all’inizio è stato spiazzante poi è diventata una sfida, ho lavorato molto sui minimi movimenti della bocca semichiusa ma non è stata una passeggiata viste le difficoltà nel riproporre in italiano lo slang americano".

A proposito del suo lato musicale, è appena uscita la canzone ‘Pistacchio’. Ci racconta? "Un mix di sonorità indie pop e synth nostalgici che catapultano nel bel mezzo di un’estate afosa. La canzone, scritta insieme a Luce e Dima che è anche il produttore, racconta la fine di una relazione con un tono disilluso ma anche ironico. L’immagine ricorrente del ‘pistacchio tra i denti’ diventa un simbolo di ciò che resta, anche quando l’amore è svanito: piccoli dettagli fastidiosi che non si dimenticano facilmente. Il brano alterna vulnerabilità a forza e consapevolezza".

Quali sono i suoi cantautori di riferimento? "Mio padre, musicista e cantautore, mi ha cresciuto con la musica italiana e con Elvis, il suo idolo. Potrei dire che oggi mi ispiro alle sonorità indie-pop italiane ma vado oltre le categorie. Mi piacciono le voci belle, calde come quella di Giorgia".

I brani che non mancano mai nella sua playlist? "Dalle canzoni della Disney a Michael Bublé passando per Gino Paoli. Mi piace la bella musica. Come Bob Dylan non amo etichettare o essere incasellato per cui ascolto di tutto".

Altre affinità con Bob Dylan? "L’amore autentico per la musica, il desiderio di comunicare attraverso l’arte senza porre troppo l’accento sulla forma. Ma a differenza del cantautore statunitense amo stare in mezzo alla gente e sono un grande chiacchierone".

Chi è più difficile da doppiare, Chalamet o Holland? "Chalamet perché i suoi personaggi sono più introspettivi mentre con Holland mi sento più a mio agio".

Chi le piacerebbe doppiare? "Barry Keoghan vestirà i panni di Ringo Starr in un biopic dedicato ai Beatles. Visto che l’ho già doppiato per il ruolo di ‘Bug’ nel film ‘Bird’ non sarebbe male continuare!. Il sogno, che per motivi anagrafici non ho potuto realizzare, si chiama Will Smith, un attore versatile che mi piace molto. Tra i cartoon, invece, mi sarebbe piaciuto doppiare Dragon Ball".

Tornando ai suoi primi doppiaggi, ci parla dell’esperienza con il pesciolino Nemo? "Un’esperienza bellissima. Avevo solo sette anni e stavo già facendo un lavoro importante ma questo l’ho capito dopo. All’epoca per me era tutto un gioco. Trascorrevo le giornate in sala doppiaggio perché mio fratello, più grande di me, già faceva il doppiatore. Solo crescendo ho capito che avrei potuto davvero trasformare una passione in un mestiere che mi piace molto. Mi diverte entrare con la mia voce nei vari personaggi. Poi quando, invece, voglio essere solo Alex mi rifugio nella mia musica".