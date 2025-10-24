La montagna nel piatto. Bolzano a tavola tra passato e futuro

Le strade di ciottoli e le arcate dei palazzi variopinti regalano un senso di innata accoglienza. Le dorate insegne medievali all’esterno di locali storici del centro invitano alla sosta. Oggi come ieri. I profumi di buono e genuino anticipano la gioia del desco. Bolzano è una scoperta anche per il cibo. La città accoglie ristoranti che fanno della tradizione altoatesina un elemento di proiezione nel futuro.

Il ’Ristorante 37 - Alpine Eating’ (www.restaurant37.com/it) a due passi da piazza Walter, è un esempio di cucina contemporanea con le radici ben salde alla storia. Il locale accoglie gli ospiti con una magnifica sky terrace con vista su Bolzano e dei piatti alpini che stupiscono per la loro modernità. Come i deliziosi ravioli al pane nero accanto, una tartare dal gusto infinito e i canederli di semola ripieni di gianduia. Ai fornelli un team di giovani guidati dallo chef Matthias Lanz di Egna. Composizione creativa dei piatti, uso consapevole del cibo, estrema pulizia nell’esecuzione e doti di leadership, questi i dogmi del giovane chef.

Innovazione dunque, ma anche tradizione. Quella che si respira al ’Fink’, una delle più antiche e allo stesso tempo una delle ultime locande a conduzione familiare di Bolzano. Si parla della Seconda Guerra Mondiale, e di un personaggio, Fink appunto, che con la bisnonna Rosa, inizia la storia gloriosa del locale. Poi sono arrivati il nonno Walter con la moglie Karin, lo zio e la madre Andreas & Johanna e oggi Valentin & Ruth. In un ambiente accogliente e montano (nella bella stagione, spettacolare il dehore all’esterno) l’atmosfera è conviviale, il personale supercortese e la cucina semplice ma con degli sprazzi cool e mondani che la rendono ancora più gradevole. Un viaggio nei sapori e nel tempo che l’Alto Adige sa come regalare.

D.Cas.